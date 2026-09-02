3 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras la victoria ante Vélez por Copa Argentina

Tras el 0 a 0 en los 90 minutos, el Xeneize venció por al Fortín 4 a 3 en los penales y avanzó a los cuartos de final del certamen nacional. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambiará rápidamente el chip y se enfocará en su siguiente compromiso.

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Tras el partido ante Vélez por Copa Argentina

Tras el partido ante Vélez por Copa Argentina, Boca ya piensa en su próximo partido. 

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Álvaro Montero, con dos atajadas en la tanda de penales, le dio la clasificación a Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. 
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Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize volverá a jugar el sábado 5 de septiembre desde las 16:30, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en la provincia cuyana, donde buscará sumar para mantenerse en zona de clasificación.

Boca afrontará este compromiso después de una exigente seguidilla de partidos y con la necesidad de mejorar su posición en la Zona A. Actualmente ocupa el octavo lugar y viene de conseguir apenas su segunda victoria en el campeonato, tras imponerse 1-0 ante Lanús en la Bombonera.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, llegará con confianza luego de vencer 3-0 a Independiente en su última presentación. El conjunto mendocino acumula tres triunfos y una derrota en sus últimas cuatro actuaciones del Clausura, mientras que el antecedente más reciente ante Boca terminó 1-1, el 28 de febrero.

Exequiel Zeballos se despidió de Boca: cuánta plata le quedaría al club y una cláusula clave a futuro

Exequiel Zeballos dejó Boca para continuar su carrera en Europa. El Xeneize y Monza de Italia alcanzaron un acuerdo verbal por el delantero, en una operación que contempla 4 millones de euros y una cláusula del 40% sobre una futura venta a favor del club.

El atacante de 24 años viajó a Italia para realizarse la revisión médica y firmó su contrato con el conjunto italiano, donde fue presentado este jueves. De esta manera, Zeballos tendrá su primera experiencia fuera de la Argentina después de desarrollar toda su carrera profesional en Boca.

El Changito Zeballos se despidió de Boca y firmó contrato con un equipo de Italia.

El Changito Zeballos se despidió de Boca y firmó contrato con un equipo de Italia.

La negociación se resolvió después del interés de distintos clubes europeos, entre ellos Napoli y Parma, aunque Monza aceleró las gestiones y logró quedarse con el futbolista. La salida se produce además cuando su vínculo con Boca se encontraba próximo a vencer, ya que el contrato finalizaba a fines de 2026.

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