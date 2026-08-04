Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

El reconocido actor reorganizó su carrera para priorizar sus intereses. Lo último que dijo acerca de su familia, su nieto y sus proyectos.

El actor Ricardo Darín atraviesa una etapa de profundos cambios personales en la que la familia, España , su nieto Dante y una nueva forma de entender el éxito pasaron a ocupar el centro de su vida. A sus 69 años , el actor argentino decidió reorganizar su agenda profesional para dedicar más tiempo a sus afectos, una decisión que también modificó la distribución de sus viajes entre Buenos Aires , Madrid , Barcelona y Punta del Este .

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El cambio no implica un retiro de la actividad artística, sino una selección mucho más cuidadosa de los proyectos que acepta, priorizando aquellos que le permiten permanecer cerca de sus seres queridos. Es, en efecto, el nacimiento de Dante, hijo de Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó , lo que marcó un punto de inflexión en la vida del protagonista de Argentina, 1985.

Desde Barcelona, el actor expresó públicamente la felicidad que vive la familia y confirmó el excelente estado de salud del bebé con una declaración que reflejó el momento que atraviesa: "El bebé es precioso y está muy bien" , mientras agregaba que "todos muy felices" . Aquellas palabras fueron las primeras señales de que su prioridad ya no pasa exclusivamente por el trabajo, sino por disfrutar esta nueva etapa como abuelo.

En distintas entrevistas concedidas durante los últimos meses, Darín también dejó en claro que continúa manteniendo una filosofía de vida alejada de los excesos. El actor sostiene que administra sus recursos con prudencia, evita la ostentación y elige únicamente aquellos proyectos que realmente le generan entusiasmo. Esa postura le permite compatibilizar una intensa carrera internacional con una rutina mucho más familiar, sin la necesidad de aceptar compromisos permanentes que lo mantengan lejos de su círculo íntimo.

Mientras tanto, su agenda artística sigue plenamente vigente. Además de participar en la segunda temporada de El Eternauta, Darín continuará presentando en España la exitosa obra Escenas de la vida conyugal, junto a Andrea Pietra , con funciones programadas en Madrid durante septiembre. La gira representa un equilibrio ideal entre su actividad profesional y su deseo de permanecer cerca de su hijo y de su nieto durante gran parte del año.

Por qué Ricardo Darín pasa más tiempo en España

La principal explicación detrás de la creciente presencia de Ricardo Darín en España tiene nombre propio: Dante. Desde el nacimiento de su primer nieto, el actor reorganizó buena parte de su calendario para permanecer más tiempo junto a la familia que formaron Chino Darín y Úrsula Corberó en Barcelona.

En declaraciones recientes reconoció la enorme felicidad que le genera compartir tiempo con el pequeño y reveló incluso cómo vive los momentos en que debe separarse de él por cuestiones laborales. "Tuve la suerte de estar con mi nieto, con Dante, dos días seguidos... ya el fin de semana que viene sí, de nuevo todo y la verdad es que es una felicidad. Es un bebé fantástico, lleno de vida, de simpatía y estamos todos muy felices", afirmó desde Barcelona.

El propio Darín también explicó que la distancia representa uno de los desafíos de esta nueva etapa. Durante una entrevista en la televisión española admitió que la familia enfrenta "el reto del amor a distancia", una definición que resume cómo intenta equilibrar su carrera internacional con la necesidad de compartir el crecimiento de su nieto.

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ese vínculo permanente con España se fortaleció aún más porque el actor desarrolla allí una parte importante de su actividad teatral y mantiene desde hace décadas una estrecha relación con el público español. Además, al escenario familiar, se suma una relación histórica con España que trasciende lo laboral. Darín manifestó recientemente: "Estoy enamorado de España", destacando el afecto que recibe en cada gira y el fuerte vínculo cultural que siente con ese país.

También recordó el cariño del público durante sus presentaciones por Galicia y valoró la cercanía que encuentra con la forma de ser de los argentinos, un aspecto que también influye en su decisión de permanecer allí cada vez durante más tiempo. Así es que, lejos de abandonar Argentina, el actor continúa alternando entre ambos países, manteniendo sus compromisos con la industria audiovisual nacional mientras fortalece su vida familiar en Europa.

Su presente combina la grabación de nuevos proyectos, las funciones teatrales y una rutina mucho más orientada a los afectos, confirmando que el mayor reconocimiento que disfruta hoy no proviene de los premios ni de la crítica, sino del tiempo compartido con su esposa Florencia Bas, sus hijos y el nuevo integrante de la familia.