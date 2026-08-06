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El emotivo video de Denisse González tras cumplirse su primera semana de internación

La ex Gran Hermano sorprendió con una publicación que dejó al descubierto una inesperada faceta de su recuperación.

La ex hermanita reapareció en redes con una filmacion inédita.

La ex hermanita reapareció en redes con una filmacion inédita.

Captura Telefe

La influencer Denisse González volvió a conmover a sus seguidores al compartir un nuevo video desde la clínica, justo cuando se cumplió su primera semana de internación por una severa baja de plaquetas. La ex participante de Gran Hermano decidió mostrar, sin filtros, cómo transita su recuperación y acompañó las imágenes con un profundo mensaje de resiliencia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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En el registro audiovisual se la observa retirándose una de las cintas adhesivas utilizadas para sujetar las vías durante el tratamiento, exhibiendo los moretones provocados por los procedimientos médicos y luego arreglándose tras darse un baño. La secuencia refleja un pequeño intento por recuperar parte de su rutina mientras continúa bajo observación médica.

La publicación estuvo acompañada por un audio con una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores. "Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar... porque la vida no siempre es justa", expresó la influencer, en un mensaje que fue interpretado como una invitación a no bajar los brazos frente a la adversidad.

Además del video, Denisse también compartió una reflexión escrita sobre su estado emocional durante la recuperación. "Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez", escribió, recibiendo miles de mensajes de apoyo de sus fanáticos.

Qué le pasó a Denisse González

La internación de Denisse comenzó luego de realizarse estudios médicos de rutina que detectaron una trombocitopenia severa, un cuadro caracterizado por una disminución extrema de las plaquetas en sangre. Según explicó la propia influencer, los resultados obligaron a los profesionales a internarla de inmediato para iniciar estudios y tratamiento.

La ex Gran Hermano reveló la gravedad del cuadro al brindar un dato que sorprendió a sus seguidores: "Una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000", explicó días atrás. Ese valor representa un riesgo importante de hemorragias espontáneas, motivo por el cual permanece bajo estricto control médico mientras se intenta determinar el origen del problema.

Hasta el momento, Denisse no confirmó un diagnóstico definitivo. Los especialistas continúan realizando estudios para identificar la causa de la brusca caída de plaquetas y definir el tratamiento más adecuado. Mientras tanto, la influencer eligió mantener informada a su comunidad digital mostrando cada avance de su recuperación y priorizando un mensaje de esperanza antes que de preocupación.

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