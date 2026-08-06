IR A
IR A

Laura Ubfal, denunciada: recibió una carta documento de parte de un participante de Gran Hermano

La reconocida panelista de espectáculos fue denunciada por vía legal a raíz de sus polémicas opiniones sobre el reality show.

La panelista recibió una carta documento por parte de un participante.

La panelista recibió una carta documento por parte de un participante.

La etapa decisiva de Gran Hermano Generación Dorada se vive con máxima tensión tanto dentro como fuera de la televisión. Tras la reciente eliminación de "Campanita" Pereira, el juego se redujo a solo 11 jugadores en competencia: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Juan "Juanicar" Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Solange "Sol" Abraham, Tamara Paganini, Yisela "Yipio" Pintos y Yanina Zilli, quienes pelean día a día por un lugar en la gran final.

Internaron de urgencia a la madre de Juanicar.
Te puede interesar:

La madre de un participante de Gran Hermano fue internada de urgencia y la producción decidió no avisarle

En este tramo final del reality, cada estratega despliega sus mejores herramientas dentro del encierro para sumar adeptos y sostener el respaldo de la audiencia. Sin embargo, uno de los hermanitos decidió romper todos los esquemas al coordinar una jugada inédita desde el aislamiento, apuntando sus cañones directamente contra una de las figuras más picantes e implacables que tiene el debate televisivo para frenar sus duras opiniones al aire.

La sorpresiva novedad fue confirmada de primera mano por la propia periodista durante la última emisión del ciclo. Según relató la especialista en espectáculos, un concursante le envió una carta documento a su nombre para judicializar sus comentarios sobre el certamen. La inesperada notificación legal desató un verdadero terremoto en el ambiente, demostrando que el conflicto traspasó los muros de la casa para instalarse de lleno en los tribunales.

La carta documento que recibió Laura Ubfal

Durante la transmisión de La Linterna, el ciclo que conduce en la plataforma de streaming Bondi Live, la periodista de espectáculos sorprendió al público al revelar la intimidad del conflicto legal. Sin rodeos frente a la cámara, la analista confirmó el arribo de la notificación judicial a su poder: “Llegó a mis manos 'una carta documento'. '¿De quién? No les voy a decir'”, lanzó de entrada para sembrar el misterio alrededor de la identidad del remitente.

Con el correr de los minutos, la panelista brindó detalles que acotaron el abanico de sospechosos al universo de las jugadoras del reality. “De una jugadora, resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces, si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer... la verdad que es ridículo. Pero bueno señores, es lo que hay”, objetó sobre la acción emprendida por una participante en encierro.

Para cerrar el tema, la especialista en farándula reflexionó sobre la escalada del conflicto y la mala fe dentro del juego. “La maldad, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar pestes de la gente, a mí no me gusta. Si dicen 'pero vos lo haces', lo hago porque llega un momento en donde no aguanto, pero no es algo que yo elegiría. Me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto”, concluyó, lamentando la judicialización del show televisivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Cirio y una actitud que le valió varias criticas. 

Martín Cirio discutió con el encargado del edificio y su actitud causó indignación: "No me jodan"

Aseguran que Nora Colosimo influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi.

El video que complica a Nora Colosimo: aseguran que obligaba a sus nietas a hablar mal de Mauro Icardi

El ex hermanito mostro una nueva faceta tras haber quedado eliminado del reality.

La impactante transformación física de Manuel Ibero tras salir de Gran Hermano

La comunicadora calificó la acción de ridícula mientras la concursante permanece dentro de la casa.

"Es ridículo": desde la casa de Gran Hermano, una participante le mandó una carta documento a una periodista

Bautista Mascia y un pedido especial sobre la salud de su novia.

El pedido de Bautista Mascia en medio del difícil momento de salud de Denisse González

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.

"Para mi papá que jugaba...": el insólito mensaje Yipio tras ganar la casa de Gran Hermano

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas