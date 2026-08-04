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La ex Gran Hermano Denisse González reveló cómo sigue su salud: "Están buscando la causa..."

En medio de la preocupación por la participante, la influencer reveló cuales son los pasos a seguir tras los resultados que arrojaron los últimos estudios, "no era lo que esperábamos".

Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

Captura Telefe

La noticia sobre la internación de Denisse Gonzáles sorprendió al medio artistico. La joven se sometió a un estudio de rutina pero jamás imaginó que esto desencadenaría en una larga internación tras recibir un inesperado diagnóstico.

Campanita se negó a abandonar la casa.
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"Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando", expresó en su descargo. Después explicó por qué los profesionales decidieron internarla, "entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", escribió.

"Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra", expresó sobre la razón de su internación.

El descargo de la modelo.

El descargo de la modelo.

Cómo sigue la salud de Denisse González

En las últimas horas, la influencer volvió a comunicarse con sus seguidores para contarles como se viene sintiendo, “hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, escribió.

La joven publicó una historia en sus redes.

La joven publicó una historia en sus redes.

En este sentido, su familia y la comunidad que logró formar tras abandonar la casa más famosa, están apoyando cada momento y siguen atentos a cómo evoluciona su salud. “Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento”, explicó la modelo en conversación con el medio Ciudad Magazine.

Con respecto a cuáles son los pasos a seguir explicó que continuará con una punción de médula, “incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario”, explicó.

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