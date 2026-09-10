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Profundo dolor por la muerte de un famoso actor: luchaba contra una grave enfermedad

Una devastadora pérdida sacude al mundo del espectáculo tras confirmarse la partida de una figura entrañable que luchó hasta sus últimos días.

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor, director y dramaturgo catalán Manel Dueso a los 73 años. El artista perdió la vida en el Hospital de Sant Pau, ubicado en Barcelona, luego de afrontar una dura batalla contra un cáncer de colon.

El actor fue acusado de seis delitos de alta gravedad.
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Su partida genera una profunda consternación tanto en la comunidad artística como entre sus seguidores de diversas generaciones. Dueso dejó una huella imborrable a lo largo de décadas de trabajo ininterrumpido en la escena cultural hispana, consolidándose como una figura enormemente respetada por sus colegas.

A lo largo de su prolífica carrera, logró destacar por una versatilidad única que le permitió desenvolverse con solvencia en la actuación, la dirección teatral y la escritura. Su talento traspasó tablas y pantallas, siendo reconocido por su compromiso con el arte y la docencia interpretativa.

Instituciones culturales, colegas de la industria audiovisual y fanáticos expresaron sus condolencias a través de emotivos mensajes en redes sociales. La noticia provocó una ola de tributos que destacan su calidad humana, su rigor profesional y el legado artístico que perdurará en la memoria colectiva.

Con una marcada vocación por el arte dramático desde su juventud, el actor trabajó incansablemente hasta sus últimos años, manteniendo un rol activo en la producción teatral. Su fallecimiento marca el fin de una era para las artes escénicas contemporáneas.

Manel Dueso.

Manel Dueso.

Quién era Manel Dueso

Nacido en la localidad de Sabadell, Manel Dueso se formó profesionalmente en Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y formó parte del equipo fundador de la icónica Sala Beckett junto a José Sanchis Sinisterra. Durante su trayectoria interpretó clásicos de autores como William Shakespeare, Molière, Antón Chéjov, Federico García Lorca y Jean Genet.

En la pantalla chica cobró gran popularidad gracias a sus memorables apariciones en exitosas producciones televisivas como Nissaga de poder, Laberint d’ombres, La Riera —donde encarnó al personaje de Mossèn Esteva— y la serie histórica Isabel. En la industria cinematográfica participó en largometrajes de notable repercusión como Salvador, Eva y Operación Malaya.

Como autor dramático escribió alrededor de una veintena de obras, de las cuales destacan títulos como Sara y Simon, Matem els homes, Pensem. (Pausa.) A la merda! y Mata’m, esta última estrenada en 2004 en el marco del festival Grec de Barcelona con actuaciones de Francesc Orella y Àurea Màrquez.

Sumado a su labor escénica, cultivó una destacada faceta como poeta que le valió obtener un galardón en 1988 y la publicación en 2023 del poemario Assaig de petits comiats. En diciembre de 2025 volvió a deslumbrar a la crítica al estrenar la comedia negra Jambo Bwana en el Teatre Nacional de Catalunya.

Más allá de sus interpretaciones frente al público, Dueso desempeñó una importante tarea como director de actores y referente de la dramaturgia contemporánea. Su dedicación a las letras y la representación escénica convirtieron su perfil en uno de los más sólidos de la cultura ibérica.

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