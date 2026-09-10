"Como jugador, buena persona": Lisandro Martínez respondió a la leyenda que lo había criticado con una frase letal Tras convertir un gol en la victoria del Manchester United por la Champions League, el defensor argentino pasó por el estudio de CBS Sports y desató las risas de todos con una picante respuesta a la figura inglesa que lo había criticado por su altura. Por Agregar C5N en









El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.

Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras en la contundente victoria por 4-0 del Manchester United ante el Sabah FK de Azerbaiyán en Old Trafford, en el marco del debut de la fase de liga de la Champions League. El defensor de la Selección argentina no solo respondió dentro de la cancha, sino que también hizo lo suyo tras el pitazo final con un picante y divertido cruce en vivo con Jamie Carragher, leyenda del fútbol inglés, quien lo había criticado por su altura. "Como jugador, buena persona", expresó.

El momento más comentado de la jornada ocurrió una vez finalizado el encuentro, cuando el campeón del mundo con la Selección argentina brindó una entrevista en vivo para el programa CBS Sports Golazo. Allí se cruzó cara a cara en el estudio con un panel estelar integrado por Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher, el exdefensor del Liverpool que en su llegada a la Premier League lo había cuestionado duramente.

“¿JAMIE CARRAGHER? COMO JUGADOR, BUENA PERSONA”.



Lisandro Martínez. pic.twitter.com/hr3D5vuzaX — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 10, 2026 Durante el clima distendido de la charla, el analista Micah Richards aprovechó la oportunidad para preguntarle a Martínez si solía ver jugar a Carragher durante su etapa como profesional y cuál era su opinión futbolística sobre él. Sin dudarlo, el defensor central lanzó una filosa respuesta que hizo estallar de risa a todo el estudio: "¿Como jugador? Buena persona".

La secuencia de bromas no se detuvo ahí, ya que Richards volvió a consultarle sobre cuál era su integrante favorito del show televisivo. Ante la inmediata elección de Martínez por Thierry Henry, Carragher reclamó en tono de protesta por la consideración hacia los defensores, a lo que el exjugador de Defensa y Justicia remató entre risas: "Me gusta ver a los jugadores de calidad".

El divertido ida y vuelta sirvió como una revancha hacia las duras críticas que Carragher le había formulado en septiembre de 2022, cuando sostuvo que su estatura (1.75m) era un impedimento para actuar como marcador central en la Premier League. Si bien el exfutbolista inglés se había disculpado públicamente meses después al reconocer el gran rendimiento del entrerriano, Lisandro Martínez no dejó pasar la oportunidad para responderle con altura y picardía.