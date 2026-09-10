10 de septiembre de 2026 Inicio
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Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Detrás de la permanente gorra que ocultaba sus mayores inseguridades y el estrés acumulado, tomó una drástica decisión personal.

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El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Damián César Moya, conocido como “Damcer”, sorprendió al revelar su renovada imagen a dos años de participar en Gran Hermano. Tras tomar la decisión de someterse a un implante capilar para superar el estrés, expresó entusiasmado a sus seguidores: “Quiero compartir todo este proceso con ustedes, ya que son parte de todo lo que me pasa, tanto en las cosas buenas como en las malas”.

El cordobés fue viral tras conocerse su nuevo look.
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El influencer compartió los detalles del tratamiento en redes sociales y dejó en claro que este paso marca el comienzo de una etapa renovada en su vida. Ante su comunidad digital, manifestó con franqueza: “Después de tanta pelea y de tanto estrés, quiero que ahora me acompañes a recuperar mi brillo, a recuperar mi autoestima y a recuperar mi pelo”.

En un tono divertido y distendido, bromeó sobre la clásica gorra que solía llevar a todas partes para disimular su calvicie. Al mostrar el cambio, aseguró: “Ahora sí, para vos que me decís que no me saco la gorrita ni para dormir, esto ya no me sirve más, ya no lo necesito. A partir de hoy comienza una nueva historia”.

Para cerrar su reflexión sobre esta profunda transformación física y emocional, el joven abrió su corazón con una sentida frase motivacional: “Quería terminar con esta etapa de inseguridades en mi vida. Quería volver a sentirme bien, fuerte, joven, y con muchas ganas de vivir ¡Quería volver a ser yo, porque la vida es eso, reencontrarse con uno mismo y volver a vivir!”.

Cabe recordar que, alejado de los medios tradicionales, Damián debió reinventarse trabajando como repartidor de aplicación. Pese a haber sufrido el secuestro de su moto y continuar en bicicleta, el mediático mantiene viva su resiliencia al recordar que “Argentina arrancó perdiendo el Mundial y después salió campeón”, encarando este nuevo cambio estético con renovada confianza.

Damián César Moya mostró cómo quedó después del implante.

Damián César Moya mostró cómo quedó después del implante.

Se viene el final de Gran Hermano: Generación Dorada

La pantalla de Telefe se prepara para culminar otra exitosa temporada de Gran Hermano con la definición de "Generación Dorada". Tras la reciente eliminación de Luana Fernández en cuarto lugar, el programa inició la cuenta regresiva con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos.

El ciclo emitirá este jueves una gala especial de debate con la presencia en el estudio de la última eliminada. Luana repasará sus momentos más intensos dentro de la casa y compartirá sus impresiones personales sobre quiénes lograron meterse en la esperada instancia decisiva.

A diferencia de las ediciones tradicionales, la gran final se dividirá en varias etapas estratégicas a partir del próximo lunes 14 de septiembre. En esa primera jornada histórica se revelará la votación del público para anunciar a la jugadora que ocupará el tercer puesto.

El cronograma continuará el martes 15 con un debate junto a la tercera finalista, preparando el terreno para la gala cumbre de la edición. El miércoles 16 de septiembre se definirá oficialmente a la flamante ganadora del reality y a la participante que obtendrá el segundo lugar.

El desenlace de esta temporada concluirá el jueves 17 con un programa especial denominado "Noche de campeonas" junto a las dos finalistas. De esta manera, el reality coronará una nueva etapa televisiva llena de emociones, sorpresas y récords de audiencia en la televisión.

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