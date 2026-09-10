Quilmes: planeaba una masacre escolar, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo descubrió La Policía Federal allanó el domicilio de un adolescente en Quilmes tras una alerta de las autoridades estadounidenses. Incautaron material táctico y celulares. El sospechoso detalló sus intenciones de ejecutar un tiroteo masivo contra sus compañeros. Por Agregar C5N en









La PFA secuestró celulares y material táctico, incluyendo indumentaria militar y pasamontañas.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de un adolescente en Quilmes que planeaba realizar un tiroteo en su colegio. El operativo ocurrió luego de una alerta emitida el 19 de agosto por el FBI, organismo que detectó las amenazas del menor durante una conversación con la plataforma ChatGPT.

El Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina remitió el informe a las fuerzas de seguridad locales. El reporte detalló la actividad de un usuario de correo electrónico con mensajes concretos sobre su deseo de asesinar a sus compañeros de escuela.

El expediente judicial precisa que el estudiante fijó la fecha del ataque para el año 2027, aunque también dejó por escrito sus intenciones de adelantar la masacre. El sospechoso, además, manifestó un claro interés en la compra de vestimenta y equipamiento de características tácticas.

QUILMES | Un adolescente de 15 años fue detectado luego de planificar un tiroteo en su colegio con ayuda de inteligencia artificial



Según la investigación, el menor había manifestado a través de ChatGPT su intención de realizar un ataque en 2027 y matar a compañeros. Las… pic.twitter.com/Vw14149n34 — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) September 10, 2026 La Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA tomó intervención ante la gravedad de las amenazas. Los agentes lograron la identificación del usuario y su localización en la zona sur del conurbano bonaerense mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.

La Justicia ordenó la requisa del domicilio y el secuestro de evidencias El fiscal Walter Bruno, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, tomó el control de la causa penal. Tras el análisis de las pruebas, la jueza Miriam Susana Alcolcel del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Quilmes autorizó el allanamiento de la vivienda.

Los efectivos policiales incautaron dos teléfonos celulares y varios elementos de indumentaria militar en el domicilio. El material incluyó dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección negras. Todo el material táctico y los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para su peritaje. La Fiscalía citó a los padres y al adolescente para su comparecencia en el marco de la causa, caratulada bajo el delito de "intimidación pública".