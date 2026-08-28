A pesar de estar sin club, Mauro Icardi evalúa instalarse en Turquía con la China Suárez: el motivo

Mientras el futbolista analiza ofertas para continuar con su carrera profesional, tiene varias razones para volver a Estambul con su pareja.

Distintas cuestiones familiares apuntan a la posibilidad de que Mauro Icardi vuelva a Turquía con Eugenia "La China" Suárez , según reveló la periodista Paula Varela. La versión cobró fuerza a pesar de que el futuro futbolístico del ex Galatasaray sigue siendo un misterio, ya que está libre desde el 30 de junio y todavía no definió cuál será su próximo destino. Según trascendió, ninguna de las propuestas que recibió hasta el momento terminó de convencerlo.

Mauro Icardi y la China Suárez, sin casa en Turquía: qué pasó y por qué guararon sus cosas en un depósito

Si bien todo es incierto, apareció una alternativa que podría cambiar sus planes. Mauro y su pareja, La China Suárez, tendrían pensado volver a Turquía pese a que en la actualidad no tienen casa en Estambul: la vivienda en la que residían anteriormente era un inmueble alquilado por el Galatasaray. Tras la salida de Icardi del club, sus pertenencias fueron trasladadas a un depósito y la pareja quedó a la espera de definir dónde se instalará.

De acuerdo con la información que contó la periodista en Lape Club Social, Icardi estaría cerca de volver al territorio turco. "Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos; tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros...", explicó la panelista. De cara a las próximas semanas, la pareja deberá resolver dos cuestiones familiares importantes: qué harán con sus mascotas y qué pasará con la escolaridad de Rufina Cabré, la hija que Suárez tuvo con Nicolás Cabré.

En este sentido, Varela aportó un dato clave sobre los motivos que acelerarían la decisión: "Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen". Sin embargo, la situación no sería tan sencilla, ya que la niña había manifestado su desinterés en regresar a Turquía.

Por su parte, Icardi también deberá definir su futuro profesional. El principal dilema es que las ligas más importantes de Europa están a punto de cerrar sus mercados de pases, por lo que el margen para esperar una nueva oferta es cada vez menor.

Instagram

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

El delantero Mauro Icardi transita un presente futbolístico en absoluta incertidumbre tras desvincularse del Galatasaray de Turquía a mediados de este año. El atacante lleva más de un mes y medio sin firmar contrato con ninguna institución, una inactividad prolongada que estanca su carrera en un limbo deportivo inédito para su trayectoria profesional. Al unísono, esta falta de definición se traslada a su pareja, María Eugenia "La China" Suárez, y a sus hijas.

Los analistas del mercado de pases señalan que la falta de propuestas formales de los principales clubes de Europa responde a los constantes conflictos extradeportivos que protagoniza el jugador. "Nadie duda de sus condiciones y de que es un goleador temible, pero le tienen miedo a comprarse un problema y prefieren pasar de largo", revelaron especialistas sobre la cautela directiva.

Este parate laboral prolongado comenzó a repercutir de manera directa en el ámbito privado del futbolista y amenaza la estabilidad de su pareja con la China Suárez. De acuerdo con lo revelado por Paparazzi, la dilatación de los tiempos y la falta de certezas sobre el próximo destino habitacional de la familia provocaron los primeros chispazos en la convivencia interna.

@sangrejaponesa

Para la actriz y cantante, la planificación de un traslado internacional implica acordar previamente la logística familiar con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. La falta de definición contractual por parte del rosarino ralentiza cualquier organización logística y doméstica, situación que genera un profundo malestar en el entorno cotidiano de la pareja.

"Icardi está más metido en los líos con sus mujeres que en jugar al fútbol", afirmaron fuentes del mercado de pases al explicar las reticencias de los clubes. Esta inactividad profesional y la imposibilidad de cerrar un vínculo deportivo formal terminaron por convertirse en el eje central de un incipiente foco de conflicto sentimental.