Revelaron el escandaloso motivo de la pelea entre Facundo Arana y María Susini: "No lo dejaron..." El periodista Pepe Ochoa contó la verdad de la pelea entre el actor y su mujer, que involucró a su hija de 18 años. “Él está aislado de toda su familia”, indicó. Agregar C5N en









¿Qué pasó entre Arana y Susini?

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La ruptura entre Facundo Arana y María Susini se dio meses atrás y, en las últimas horas, se dio a conocer el verdadero motivo por el que explotó todo: sucede que el actor se opuso a la relación de su hija de 18 años con su instructor de equitación de 40 años.

La relación entre el actor y la modelo no parece tener vuelta atrás porque, al mismo tiempo que Arana le pedía volver, ya estaba con otra mujer. Eso fue el inicio de una pelea entre ellos, pero ahora hay un escándalo que involucra a su hija.

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, contó: “La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija".

“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", agregó.

Y cerró: “A eso se suma lo que venía pasando con la hija, que tuvo un accidente. Desde entonces hasta hoy, todo esto se viene arrastrando. Está aislado de su familia”.

¿Volvió a apostar al amor? Con quién estaría saliendo Facundo Arana La versión fue difundida por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que Facundo Arana estaría comenzando una relación con Paula Barbini, artista plástica, escritora y madre de dos hijos adolescentes. Según explicó, la información le había llegado tiempo atrás, aunque recién pudo confirmarla tras obtener una fotografía de ambos juntos. "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, artista plástica y autora de un libro sobre la dislexia", afirmó la panelista al presentar la información. Además, reveló que el actor asistió a la presentación del libro de Barbini, grabó un video recomendando la publicación y, días atrás, ambos habrían compartido una salida para asistir a un espectáculo de jazz. La periodista también señaló que mantienen una activa interacción en redes sociales, donde intercambian "me gusta" y comentarios en sus publicaciones.