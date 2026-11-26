Video: la brutal pelea entre jugadores de hockey sobre hielo que abrió el debate acerca de la violencia en el deporte Tanner Jeannot, de Boston Bruins, y Tyrel Bauer, de Winnipeg Jets, protagonizaron un salvaje combate a puño limpio en un partido de la NHL, el más largo en mucho tiempo, y fueron apenas sancionados. Por Agregar C5N en









Tanner Jeannot, de Boston Bruins, y Tyrel Bauer, de Winnipeg Jets, protagonizaron una brutal pelea en la NHL. Captura ESPN

La National Hockey League (NHL), el máximo torneo de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá, suele ofrecer el cuestionable espectáculo de las peleas durante los partidos, que en algunos casos toman mayor difusión y alcanzan a públicos no habituales de ese deporte, como ocurrió este miércoles en Boston, en el encuentro entre el local, Boston Bruins, y Winnipeg Jets, donde se vio uno de los combates a puño limpio más largos que se han visto en la liga en mucho tiempo.

Corrían diez minutos del primero de los tres tiempos del partido en el TD Garden de Boston. El marcador estaba igualado en uno cuando ambos jugadores se dirigieron hacia el centro de la cancha, se quitaron los guantes y comenzaron a intercambiar golpes ante la mirada de sus compañeros y los vivas de los espectadores.

La pelea duró poco más de un minuto, tiempo que le alcanzó al jugador de Boston para conectar varios golpes que hicieron retroceder a su rival, aunque Bauer también consiguió responder y llegó a girar a Jeannot durante el pleito. Uno de los momentos más ovacionados fue cuando una trompada terminó haciendo saltar el casco del jugador de Winnipeg, quien continuó peleando hasta que, recién entonces, los árbitros decidieron intervenir.

Así, el combate terminó sin que ninguno de los se desplomara sobre el hielo. Conforme al reglamento de la NHL, ambos recibieron cinco minutos de penalización por la pelea, algo que suena irrisorio en comparación a otros deportes.

Durante décadas, los intercambios de golpes se volvieron un clásico de los partidos de NHL, y terminaron conformando parte del espectáculo, al punto que son esperados y celebrados por los espectadores, y apenas reprimidos por las autoridades deportivas. Cuando trasciende las fronteras de los fanáticos y llega al público en general, esta conducta suele ser reprobada por su alta violencia y mensaje en contra de la deportividad.

El video de la brutal pelea entre jugadores de hockey sobre hielo que abrió el debate acerca de la violencia en el deporte ¡LA PELEA DEL AÑO EN LA NHL! Se dieron con todo https://t.co/mPgXpi99QA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026