Los boletos para el transporte de larga distancia para viajar al partido de la costa y Junín serán para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril. Se podrán comprar vía online o en las boleterías de Retiro, Constitución y Once.

Desde la web se podrán comprar en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago.

A la espera de que comiencen las vacaciones de verano , comenzó la venta de pasajes online y de forma presencial en tren para la temporada 2027 . Trenes Argentinos informó que están disponibles los tickets de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.

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El expendio de boletos para el transporte de larga distancia para viajar a la ciudad balnearia y Junín está a disposición a través de la web oficial (https://webventas.sofse.gob.ar/) o también en las estaciones de Retiro, Constitución y Once.

La buena noticia para los pasajeros es que, a partir de noviembre, se pueden comprar, desde la página web, en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago : para los que salen entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, a partir de 120 mil, se podrá efectuar en 6 cuotas. Mientras que en las boleterías se continuará abonando en efectivo o en un solo pago.

De acuerdo con el cuadro tarifario oficial difundido por el Ministerio de Economía y Trenes Argentinos, el valor del boleto entre Plaza Constitución y Mar del Plata para toda la temporada estival quedó fijado en dos categorías .

Durante enero, la mayoría de los servicios ofrecidos vía online tienen precios que arrancan en $ 67.000 , aunque en algunos casos se pueden conseguir ofertas por $ 50.000 en horarios de menor demanda. Al mismo tiempo, en las franjas más requeridas , los valores pueden trepar hasta $ 88.000 para los servicios ejecutivos con coches cama .

Vacaciones de verano: horarios y frecuencias del tren a Mar del Plata

Entre el 14 de diciembre y el 4 de abril, el servicio contará con tres trenes diarios por sentido, combinando formaciones que se detienen en todas las estaciones intermedias y otras con paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal:

Salidas desde Constitución

De lunes a viernes: a las 6:07 (parando en todas las intermedias), 11:21 y 17:11 (con seis paradas intermedias).

a las 6:07 (parando en todas las intermedias), 11:21 y 17:11 (con seis paradas intermedias). Sábados: a las 6:10 (todas las intermedias), 11:29 y 17:09 (seis paradas intermedias).

a las 6:10 (todas las intermedias), 11:29 y 17:09 (seis paradas intermedias). Domingos y feriados: a las 6:12 (todas las intermedias), 11:41 y 16:23 (seis paradas intermedias).

Regresos desde Mar del Plata

De lunes a viernes: parten a la 1:09, 13:06 (todas las intermedias) y 16:10

parten a la 1:09, 13:06 (todas las intermedias) y 16:10 Sábados: a la 1:16, 13:10 (todas las intermedias) y 16:13

a la 1:16, 13:10 (todas las intermedias) y 16:13 Domingos y feriados: a la 1:11, 13:19 (todas las intermedias) y 15:15.

Además, se sumará un refuerzo directo de fin de semana que partirá desde Constitución los viernes a las 14:23 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Vacaciones de verano: cuáles son los precios de los pasajes a Junín

Trenes Argentinos también habilitó la venta de pasajes para el servicio diario entre Retiro y Junín para el mismo período, es decir, hasta el 4 de abril de 2027. A diferencia del servicio a la Costa Atlántica, el pasaje a Junín cuenta con dos bandas tarifarias según el día elegido para viajar:

Primera franja: en Primera los precios parten desde $12.800 y $15.400 en Pullman

en Primera los precios parten desde $12.800 y $15.400 en Pullman Segunda franja: desde $15.400 en Primera y $18.400, en Pullman.

El servicio realiza paradas en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.