A la espera de que comiencen las vacaciones de verano, comenzó la venta de pasajes online y de forma presencial en tren para la temporada 2027. Trenes Argentinos informó que están disponibles los tickets de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.
El expendio de boletos para el transporte de larga distancia para viajar a la ciudad balnearia y Junín está a disposición a través de la web oficial (https://webventas.sofse.gob.ar/) o también en las estaciones de Retiro, Constitución y Once.
La buena noticia para los pasajeros es que, a partir de noviembre, se pueden comprar, desde la página web, en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago: para los que salen entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, a partir de 120 mil, se podrá efectuar en 6 cuotas. Mientras que en las boleterías se continuará abonando en efectivo o en un solo pago.
Vacaciones de verano: cuáles son los precios de los pasajes para Mar del Plata
De acuerdo con el cuadro tarifario oficial difundido por el Ministerio de Economía y Trenes Argentinos, el valor del boleto entre Plaza Constitución y Mar del Plata para toda la temporada estival quedó fijado en dos categorías.
- Clase Primera: $40.500 por tramo.
- Clase Pullman: $48.600 por tramo.
Durante enero, la mayoría de los servicios ofrecidos vía online tienen precios que arrancan en $ 67.000, aunque en algunos casos se pueden conseguir ofertas por $ 50.000 en horarios de menor demanda. Al mismo tiempo, en las franjas más requeridas, los valores pueden trepar hasta $ 88.000 para los servicios ejecutivos con coches cama.
Vacaciones de verano: horarios y frecuencias del tren a Mar del Plata
Entre el 14 de diciembre y el 4 de abril, el servicio contará con tres trenes diarios por sentido, combinando formaciones que se detienen en todas las estaciones intermedias y otras con paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal:
Salidas desde Constitución
- De lunes a viernes: a las 6:07 (parando en todas las intermedias), 11:21 y 17:11 (con seis paradas intermedias).
- Sábados: a las 6:10 (todas las intermedias), 11:29 y 17:09 (seis paradas intermedias).
- Domingos y feriados: a las 6:12 (todas las intermedias), 11:41 y 16:23 (seis paradas intermedias).
Regresos desde Mar del Plata
- De lunes a viernes: parten a la 1:09, 13:06 (todas las intermedias) y 16:10
- Sábados: a la 1:16, 13:10 (todas las intermedias) y 16:13
- Domingos y feriados: a la 1:11, 13:19 (todas las intermedias) y 15:15.
Además, se sumará un refuerzo directo de fin de semana que partirá desde Constitución los viernes a las 14:23 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.
Vacaciones de verano: cuáles son los precios de los pasajes a Junín
Trenes Argentinos también habilitó la venta de pasajes para el servicio diario entre Retiro y Junín para el mismo período, es decir, hasta el 4 de abril de 2027. A diferencia del servicio a la Costa Atlántica, el pasaje a Junín cuenta con dos bandas tarifarias según el día elegido para viajar:
- Primera franja: en Primera los precios parten desde $12.800 y $15.400 en Pullman
- Segunda franja: desde $15.400 en Primera y $18.400, en Pullman.
El servicio realiza paradas en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.