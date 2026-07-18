¿Volvió a apostar al amor? Con quién estaría saliendo Facundo Arana La vida privada del reconocido intérprete volvió a despertar el interés de los medios tras la difusión de informaciones contradictorias sobre su situación amorosa. Ninguno de los involucrados confirmó los rumores. Agregar C5N en









¿Volvió el amor?, ¿Quién sería la nueva novia de Facundo Arana?

Qué versiones circulan sobre el presente sentimental del intérprete.

Quién es la mujer con la que fue vinculado en los últimos días.

Qué reveló Fernanda Iglesias sobre el supuesto romance.

Cuál es la otra versión que surgió en un programa de espectáculos.

Qué vínculo mantiene con María Susini, según trascendió.

Por qué el tema volvió a generar repercusión en los medios. ¿Volvió el amor?, ¿Quién sería la nueva novia de Facundo Arana?: su vida sentimental volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones que lo vinculan con una nueva pareja. Mientras algunos aseguran que el actor habría iniciado una relación con la artista plástica Paula Barbini, otros sostienen que se habría reconciliado con María Susini, la madre de sus hijos.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados confirmó ni desmintió las versiones que circularon en los programas de espectáculos, por lo que la incertidumbre sobre la situación sentimental de la reconocido artista continúa. En la actualidad, la vida privada de las figuras públicas suele despertar un fuerte interés y los vínculos amorosos son uno de los temas más seguidos por la prensa del espectáculo y el público. Cada aparición, interacción en redes sociales o salida compartida suele dar lugar a nuevas especulaciones.

Mientras no haya una palabra oficial de Arana o de las personas mencionadas, seguirán conviviendo distintas hipótesis sobre su presente sentimental, un tema que continúa generando repercusión entre sus seguidores y en los medios especializados.

Con quien estaría saliendo Facundo Arana La versión fue difundida por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que Facundo Arana estaría comenzando una relación con Paula Barbini, artista plástica, escritora y madre de dos hijos adolescentes. Según explicó, la información le había llegado tiempo atrás, aunque recién pudo confirmarla tras obtener una fotografía de ambos juntos.

"Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, artista plástica y autora de un libro sobre la dislexia", afirmó la panelista al presentar la información. Además, reveló que el actor asistió a la presentación del libro de Barbini, grabó un video recomendando la publicación y, días atrás, ambos habrían compartido una salida para asistir a un espectáculo de jazz. La periodista también señaló que mantienen una activa interacción en redes sociales, donde intercambian "me gusta" y comentarios en sus publicaciones.

Sin embargo, la versión sobre un nuevo romance convive con otra completamente diferente. En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Facundo Arana y María Susini habrían decidido darse una nueva oportunidad luego de atravesar una crisis de pareja durante el último año. De acuerdo con su información, la separación se produjo por decisión de Susini, quien habría buscado un tiempo para replantear la relación. Con el paso de los meses, y por distintas cuestiones familiares, ambos habrían retomado el diálogo hasta reconciliarse. Ochoa incluso sostuvo que Arana nunca estuvo convencido de la separación y que siempre mantuvo la intención de reconstruir el vínculo. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre ninguna de las dos versiones.