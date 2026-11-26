Peter Lamelas estuvo junto al mandatario estadounidense en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. "De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos", escribió en sus redes sociales.

En los últimos viajes de Milei, no hubo encuentro con Trump.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión con Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde conversaron sobre la situación argentina y el vínculo con el gobierno de Javier Milei . Después del encuentro, el diplomático manifestó su intención de que los presidentes de ambos países vuelvan a reunirse durante 2027.

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Lamelas dio a conocer la conversación a través de una publicación en su cuenta de la red social X. Allí confirmó que dialogó con Trump sobre la Argentina y el mandatario libertario, y planteó la posibilidad de un nuevo encuentro entre ambos jefes de Estado.

"De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países" , escribió el embajador. El mensaje estuvo acompañado por las siglas MAAGA.

La reunión se realizó en Mar-a-Lago, el complejo que Trump tiene en Palm Beach, Florida, y volvió a poner de relieve la sintonía política entre la Casa Blanca y la administración de Milei.

El pronunciamiento de Lamelas llegó dos días después de que el diplomático expresara públicamente el respaldo de Washington al Gobierno argentino, luego de que el Congreso aprobara la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei . De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA

En esa oportunidad, el embajador destacó los posibles beneficios del acuerdo para las pequeñas y medianas empresas argentinas, especialmente en materia de acceso a mercados internacionales y oportunidades comerciales.

"Estados Unidos apoya al presidente Milei. ¡Seguimos adelante, nunca para atrás!", había escrito en X, al celebrar la aprobación parlamentaria de la iniciativa.

La adhesión al tratado había conseguido 47 votos afirmativos y 22 negativos en el Senado, después de que el proyecto regresara a la Cámara alta con modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados.

Con sus últimas declaraciones, Lamelas volvió a transmitir el interés de la administración estadounidense en profundizar la relación con la Argentina y dejó planteada la posibilidad de una nueva reunión entre Trump y Milei durante el próximo año.