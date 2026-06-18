Su esposa, Celia Cuccittini, se comunicó con un programa de televisión para relatar el impacto familiar que causó el rumor esparcido por Florencia Peña.

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini, reaccionaron tras la difusión de una noticia falsa sobre el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina. El descargo familiar ocurrió mediante un intercambio de mensajes con el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, luego del escándalo mediático que provocó la actriz Florencia Peña en Luzu.

El presentador del ciclo televisivo detalló que mantuvo un diálogo directo con Cuccittini. Ella permanece en una clínica junto a su marido, lugar desde el cual presenció la repercusión del caso.

Ante la consulta del cronista sobre el impacto de la situación en el entorno íntimo, la madre del deportista no ocultó su angustia. Cuccittini manifestó de forma contundente que el episodio resultó "horrible".

Por su parte, el propio Jorge Messi sumó su testimonio a través de las palabras de su cónyuge al ver la cobertura de la polémica. Lejos de una respuesta dramática, el hombre se tomó el hecho con ironía y exclamó: "Qué quilombo que armé".

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.