IR A
IR A

Revelaron cómo reaccionó Jorge Messi a la falsa noticia sobre su muerte

Su esposa, Celia Cuccittini, se comunicó con un programa de televisión para relatar el impacto familiar que causó el rumor esparcido por Florencia Peña.

Jorge Messi y su esposa

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini.

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini, reaccionaron tras la difusión de una noticia falsa sobre el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina. El descargo familiar ocurrió mediante un intercambio de mensajes con el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, luego del escándalo mediático que provocó la actriz Florencia Peña en Luzu.

Celia Messi rompió el silencio.
Te puede interesar:

Celia Messi contó la verdad sobre la salud de su esposo Jorge: cómo se encuentra

El presentador del ciclo televisivo detalló que mantuvo un diálogo directo con Cuccittini. Ella permanece en una clínica junto a su marido, lugar desde el cual presenció la repercusión del caso.

Ante la consulta del cronista sobre el impacto de la situación en el entorno íntimo, la madre del deportista no ocultó su angustia. Cuccittini manifestó de forma contundente que el episodio resultó "horrible".

Por su parte, el propio Jorge Messi sumó su testimonio a través de las palabras de su cónyuge al ver la cobertura de la polémica. Lejos de una respuesta dramática, el hombre se tomó el hecho con ironía y exclamó: "Qué quilombo que armé".

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi sobre la salud del padre, Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flor Peña sigue conmocionada por el error que le costó su puesto de trabajo.

Entre lágrimas, Florencia Peña explicó el detrás de escena de la fake news sobre Jorge Messi: "Jamás quise lastimar"

Amalia Granata apuntó contra Flor Peña.

Amalia Granata cruzó a Florencia Peña: "Para hacer periodismo hay que estudiar"

Lionel Messi, la gran figura de la Selección argentina.

Mundial 2026: con Lionel Messi, la Selección argentina se entrena de cara al partido contra Austria

Antonela Roccuzzo, furiosa contra Luzu.

La drástica decisión que tomó Antonela Roccuzzo tras el escándalo en Luzu

27 metros de metal y cemento celebran al astro del fútbol mundial.

Aldo Beroisa, el artista detrás del Messi Monumental de Cutral Co

El conductor llevó claridad sobre la salud de Jorge Messi.

Ángel de Brito, tajante tras los rumores sobre la salud de Jorge Messi: "Es una locura que se suban a cualquier fake news"

últimas noticias

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1 este viernes 19 de junio

Hace 11 minutos
La fiscalía investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Duro revés para Adorni: casi el 80% de los argentinos quiere que deje el Gobierno

Hace 22 minutos
play

Alivio para los hogares: se aprobó la Ley de Desendeudamiento en la Ciudad para refinanciar tarjetas y préstamos

Hace 32 minutos
El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

El hijo de Florencia Peña la defendió de las críticas: "Aprovechan para pegarle por otras cosas"

Hace 37 minutos
play

Video: una mujer evitó el robo de su moto al darle una descarga eléctrica al ladrón

Hace 1 hora