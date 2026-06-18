Entre lágrimas, Florencia Peña explicó el detrás de escena de la fake news sobre Jorge Messi: "Jamás quise lastimar"

La actriz volvió a pedir disculpas al capitán de la Selección argentina y su familia por la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV, mientras Leo está concentrado en el Mundial 2026. "Cometí un error", reconoció.

Florencia Peña realizó un extenso descargo tras el episodio ocurrido en Luzu TV, donde dio la falsa noticia de la muerte del papá de Lionel Messi, Jorge, quien atraviesa un delicado estado de salud. En una entrevista con Yanina Latorre, la actriz aseguró: "Jamás quise lastimar a nadie".

La conductora enfrentó las cámaras de SQP, en América, en un móvil desgarrador y en medio de un llanto constante por el desafortunado error que le costó su puesto en el canal de streaming de Nico Occhiato. "Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas", sostuvo.

En un duro descargo ante el silencio de Latorre, remarcó: "Pero acá estoy, dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas".

La artista reveló el detrás de escena de la producción del programa El show del verano, que comparte con Marley, y explicó que "confió" en lo que le dijo la producción a través del "retorno" sobre la información que circulaba este jueves por la mañana respecto a la salud del padre de Messi.

"Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije", subrayó Peña, quien dejó en claro que, por una razón de concentración, ella no usa dispositivos móviles cuando está al aire.

Ante las tremendas acusaciones y críticas que sufre en las redes, la mediática dejó un mensaje contundente sobre su trabajo en streaming: "No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer".

"Dije eso del padre de Messi porque estaba boIudeando en el momento y quise ser empática con la familia. Lo juro por mis hijos", fue otras de las duras frases que dejó Peña en el ciclo de Latorre.

Florencia Peña está desgarrada y rota en llanto en el programa de Yanina Latorre:



"Dije eso del padre de Messi porque estaba boIudeando en el momento y quise ser empática con la familia. Lo juro por mis hijos"



PERDON, PERO NO ME CONMUEVE



LAM pic.twitter.com/fRD3O2rn14 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) June 18, 2026

¿Qué dijo Flor Peña sobre el papá de Lionel Messi?

Florencia Peña aseguró en vivo en Luzu TV que había muerto Jorge Messi, pero minutos después reconoció que se trataba de una noticia falsa y desató una ola de críticas en las redes. "No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir", sostuvo la actriz y conductora en pleno vivo en el canal de streaming de Nico Occhiato.

Si bien la mediática pidió disculpas por el grave "error", el tema se posicionó en los medios por la falta de profesionalismo de la producción y la propia conductora, que lanzó la desafortunada noticia sin chequear la novedad y guiándose solo por los comentarios de las redes. Esto se da en medio de la concentración de Messi en el Mundial 2026 y un estado de salud delicado del padre del capitán de la Selección argentina.