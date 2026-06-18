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Florencia Peña confirmó que renunció a Luzu tras la fake news sobre Jorge Messi: "Soy parte del error"

La conductora expuso que dejó de formar parte del canal del streaming, después de que informara por error la muerte del padre del astro. "Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", reconoció.

Florencia Peña renunció a Luzu TV.

Florencia Peña renunció a Luzu TV.

Captura de Luzu TV
Nico Occhiato, fundador de Luzu TV.
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En su cuenta de la red social X, Peña se disculpó con la familia del astro y se refirió a la producción del programa que conducía, llamado El Show del Verano: "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

En tal sentido, expuso que dejó de formar parte del canal de streaming. "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", expresó.

La publicaci&oacute;n de Florencia Pe&ntilde;a.

La publicación de Florencia Peña.

La conductora había tenido un desafortunado comentario al aire, donde confirmó la muerte del padre del 10: "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá Messi". Mientras el panel permanecía incrédulo ante la noticia, la conductora, mientras hablaba al aire con la producción, preguntó: "Pero fue de golpe. ¿Qué pasó? En el medio del Mundial, se va a tener que ir".

La noticia tomó notoriedad enseguida: después de haberse hecho viral, en redes sociales criticaron duramente tanto a la conductora como al canal de streaming por no haber actuado con responsabilidad ante una noticia de tanta sensibilidad.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

En medio de los rumores sobre el cuadro de salud del padre de Lionel Messi, la familia emitió un comunicado confirmar que se encuentra “recuperándose y evolucionando favorablemente”. Además, expresaron su malestar “por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se trató el tema.

Asimismo, manifestaron que “la familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Sin dar detalles sobre donde se encuentra internado ni cuál es el cuadro que enfrenta, explicaron que “en estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, confirmaron en el comunicado.

Por último, aseguraron que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi sobre la salud del padre, Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.

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