Esta secuela de terror recuerda a un clásico de los 80 y ahora se puede ver en Netflix: ya está entre lo más visto

Con su mezcla de miedo, humor y nostalgia ochentera, busca conquistar tanto a quienes crecieron con la película original como a una nueva generación de espectadores que descubren el universo de Burton en el streaming.



La secuela presenta un adelanto que recupera el tono excéntrico del clásico original: escenarios góticos, humor macabro y la presencia inconfundible de Beetlejuice provocando desastres en cada escena.



La esperada secuela revive el universo oscuro y excéntrico creado por Tim Burton y retoma la historia del icónico personaje que marcó a toda una generación en los años 80.

El filme continúa la historia del clásico Beetlejuice, estrenado en 1988, y vuelve a contar con la participación de Michael Keaton en el papel del caótico demonio. A su lado aparecen figuras como Jenna Ortega y Winona Ryder, lo que generó gran expectativa entre los fans del cine fantástico y de terror. La nueva entrega combina comedia oscura, elementos sobrenaturales y nostalgia, algo que la convirtió rápidamente en una de las películas más comentadas del streaming.

Beetlejuice 2

Sinopsis de Beetlejuice Beetlejuice, la película furor en Netflix

En Beetlejuice Beetlejuice, la familia Deetz regresa a su antigua casa en Winter River tras una inesperada tragedia familiar. Allí, Astrid, la hija adolescente rebelde de Lydia, descubre un misterioso portal hacia el más allá oculto en el sótano.

La curiosidad la lleva a pronunciar tres veces el nombre del espíritu travieso que habita entre los mundos: Beetlejuice. Ese simple acto desata nuevamente el caos sobrenatural que amenaza con alterar la vida de los vivos y de los muertos.

Tráiler de Beetlejuice Beetlejuice

Embed - BEETLEJUICE BEETLEJUICE | Official Trailer

El tráiler también deja ver la nueva dinámica entre los personajes y anticipa un conflicto que vuelve a poner en juego la relación entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Reparto de Beetlejuice Beetlejuice

El elenco reúne a grandes figuras del cine y nuevas estrellas del género fantástico:

  • Michael Keaton como Beetlejuice
  • Jenna Ortega como Astrid
  • Winona Ryder como Lydia Deetz
  • Catherine O'Hara como Delia Deetz
  • Willem Dafoe
  • Monica Bellucci
  • Justin Theroux
