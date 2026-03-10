Esta remake de un clásico de los 90 fue furor por sus actores en 2010 y ahora llegó a Netflix: cuál es Con su mezcla de acción, emoción y enseñanzas sobre el crecimiento personal, la propuesta sigue siendo una historia que conecta con distintas generaciones, lo que explica por qué volvió a posicionarse entre las películas más vistas en la N roja. + Seguir en







Las escenas de combate, los paisajes de Asia y los momentos emotivos entre maestro y alumno fueron algunos de los elementos que hicieron que la película conectara con el público.

Esta remake de un clásico de los 90 fue furor en 2010 y ahora es tendencia en Netflix: el estreno del famoso clásico de artes marciales se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas dentro de la plataforma de streaming, ¿cuál es?

Estrenada originalmente en 2010 y dirigida por Harald Zwart, esta versión moderna del clásico de los 80 combina acción, drama y una historia de superación personal que conquistó a nuevas generaciones. La película está protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan, dos figuras que lograron convertirla en un fenómeno del cine familiar y juvenil.

Con una historia que mezcla bullying escolar, disciplina y aprendizaje en artes marciales, el film volvió a posicionarse entre los títulos más buscados por los usuarios de la N roja.

The Karate Kid Sinopsis de The Karate Kid, la película que es tendencia en Netflix En The Karate Kid, Dre Parker, interpretado por Jaden Smith, es un niño que debe mudarse con su madre a un país completamente diferente debido a su trabajo. El cambio de cultura, idioma y estilo de vida lo obliga a enfrentarse a nuevos desafíos en su vida cotidiana.

En su nuevo colegio, Dre se convierte en el blanco de un grupo de compañeros expertos en artes marciales que lo acosan constantemente. La situación parece no tener salida hasta que conoce al señor Han, el conserje del edificio donde vive, interpretado por Jackie Chan.

Tráiler de The Karate Kid Embed - THE KARATE KID - Official Trailer (HD) El tráiler de la película muestra el viaje de transformación del protagonista: desde un niño inseguro que sufre acoso escolar hasta un joven capaz de enfrentarse a sus miedos gracias al entrenamiento y a la guía de su mentor. Reparto de The Karate Kid El elenco principal de la película incluye a reconocidas figuras del cine y la televisión: Jaden Smith como Dre Parker

Jackie Chan como el señor Han

Taraji P. Henson como Sherry Parker