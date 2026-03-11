IR A
IR A

Deseo, obsesión y una trama que te deja sin palabras: así es la serie que sorprende a todos en Netflix

Con una trama cargada de erotismo, fijación y conflictos personales, capturó la atención del público y se ubicó entre los contenidos más vistos.

La serie que está sorprendiendo a todos en Netflix.

La serie que está sorprendiendo a todos en Netflix.

Netflix

La nueva propuesta de Netflix, Vladimir, se adentra en las profundidades de la psique humana para explorar la delgada línea entre la admiración y la obsesión peligrosa. La serie sigue a un artista consagrado que, al final de su carrera y sumido en una crisis creativa, encuentra en una joven una musa capaz de despertar sus instintos más oscuros. Lo que empieza como un renacer artístico pronto deriva en una espiral de deseo y control, donde cada decisión de los protagonistas parece alejarlos irremediablemente de la ética y la cordura.

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix
Te puede interesar:

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

El ritmo narrativo es uno de sus mayores aciertos, manteniendo una tensión constante que atrapa y asfixia al espectador. La estética visual cuidada y la atmósfera cargada de simbolismo transmiten la obsesión del protagonista de forma casi tangible. Los giros del guion aparecen estratégicamente para desarmar cualquier teoría previa, obligando a la audiencia a cuestionar las verdaderas intenciones de cada personaje hasta alcanzar un clímax psicológico intenso.

Hacia el cierre, la serie se afirma como un thriller psicológico audaz que no teme incomodar. La resolución, con una crudeza inesperada, ha dejado al público sin palabras. Más allá del entretenimiento, la obra invita a reflexionar sobre la naturaleza del ego y los límites que se rompen cuando la pasión se convierte en posesión absoluta, consolidándose como una de las historias más comentadas del catálogo actual.

Vladimir

Sinopsis de Vladimir, la serie del momento en Netflix

Vladimir, la nueva miniserie de Netflix que está en boca de todos, se adentra en la vida de una prestigiosa profesora universitaria y escritora, interpretada por Rachel Weisz, quien atraviesa una profunda crisis personal y profesional. Ambientada en el competitivo mundo académico de una universidad de artes liberales, la trama se dispara cuando su esposo y colega (John Slattery) enfrenta graves acusaciones de conducta inapropiada con exalumnas. En medio de este escándalo y un persistente bloqueo creativo, la protagonista encuentra una vía de escape inesperada: una obsesión creciente por Vladimir (Leo Woodall), un joven y carismático novelista recién incorporado al departamento de literatura.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie explora cómo esta fascinación se transforma en una espiral de deseo y transgresión que amenaza con desmantelar lo que queda de su estabilidad. La narrativa utiliza el humor negro y una ironía afilada para retratar las tensiones generacionales y las políticas de género actuales, mientras la protagonista se sumerge en fantasías cada vez más intensas para recuperar su sentido del poder y la vitalidad. No se trata solo de un drama erótico, sino de un estudio psicológico sobre una mujer que, sintiéndose invisible por el paso del tiempo, decide arriesgarlo todo para convertir sus impulsos más oscuros en una realidad tangible.

El clímax de la historia, basado en la aclamada novela de Julia May Jonas, desafía las expectativas del espectador al invertir los roles tradicionales de poder y seducción. Con una atmósfera cargada de simbolismo y diálogos mordaces, Vladimir se consolida como una propuesta provocadora que cuestiona los límites de la ética y la propiedad sobre el otro. El éxito de la producción radica en su capacidad para incomodar mientras seduce, dejando un final abierto al debate sobre si lo que presenciamos fue una estrepitosa caída emocional o una liberación a través del fuego de la obsesión.

Tráiler de Vladimir

Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix

Reparto de Vladimir

  • Rachel Weisz como Clara
  • John Slattery como Guy
  • Leo Woodall como Vladimir
  • Kit Connor como Finn
  • Geraldine Viswanathan como Zoe
  • F. Murray Abraham como el Rector de la Universidad
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

La película mezcla acción intensa con momentos de pura tensión, aprovechando el escenario helado para generar una sensación constante de fragilidad. 

Esta película de Liam Neeson combina suspenso con acción y te dejará sin palabras: cómo encontrarla en Netflix

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone.
play

Trolls 3: Band Together ya está en Netflix y es de lo más visto: cuál es la trama de la película familiar

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

La secuela presenta un adelanto que recupera el tono excéntrico del clásico original: escenarios góticos, humor macabro y la presencia inconfundible de Beetlejuice provocando desastres en cada escena.
play

Esta secuela de terror recuerda a un clásico de los 80 y ahora se puede ver en Netflix: ya está entre lo más visto

últimas noticias

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 14 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 44 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 46 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 52 minutos
Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Hace 55 minutos