Brasil también tiene su edición de Gran Hermano y en las últimas horas se volvió viral por la reacción de uno de los participantes , que salió de la casa por enterarse de las últimas noticias de su equipo favorito de fútbol.

Se trata del actor Babu Santana, reconocido actor fanático de Flamengo, fue eliminado del programa en la ronda eliminatoria en una disputa con Chaiany (0,47%) y Milena (30,91%) y tras su aislamiento se enteró del mal momento que está atravesando el Mengao.

Durante el programa de entrevistas que ocurre cuando el concursante eliminado sale de casa, al actor se hicieron un breve resumen de la actualidad de su cuadro preferido y sus caras y gestos se volvieron viral en las redes sociales.

Todo comenzó con la buena noticia del regreso de Lucas Paquetá, pero con el correr de los títulos de los medios locales, sus caras y reacciones comenzaron a cambiar para mal cuando comenzaron a aparecer las derrotas ante Corinthians en la Supercopa de Brasi l, frente a Lanús en la Recopa Sudamericana y la reciente despedida del técnico Filipe Luís , lo que tomó por sorpresa al actor.

“Es una fake news”, llegó a lanzar cuando se enteró de la derrota ante el Granate, pero cuando se enteró que el conjunto brasileño se quedó sin entrenador se agarró la cabeza con una gran cara de sorpresa llevándose las manos a la cara.

Embed Se llama Babu Santana, es hincha de Flamengo, y al salir de la casa de Gran Hermano le mostraron TODO LO QUE HABÍA PASADO EN EL MENGÃO en las últimas semanas.



Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada reavivó su pasado más mediático y conflictivo. Su escandalosa separación del empresario Ricardo Biasotti derivó en múltiples denuncias, que le valieron el apodo de “demandante serial”, mientras la actriz reclamaba por el bienestar de su hija Anna Chiara. Tras años de silencio, Biasotti volvió a hablar en exclusivo y fue contundente con su ex: “Ya me demostró que es capaz de todo”. Además, se defendió de las acusaciones en su contra, de las cuales fue sobreseído por la Justicia.

"No me preocupa la vida profesional o privada de Andrea y tampoco miro el programa de Gran Hermano, así que no tengo mucho para opinar del tema. La verdad es que hace muchos años que no sé nada de ella, tampoco me interesa mucho", empezó diciendo Biasotti a DDM (AméricaTV). El empresario contó que se enteró de la participación de la actriz a través de sus allegados y que decidió restarle importancia.

No obstante, aprovechó la ocasión para referirse a la denuncia de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores que Del Boca había realizado en su contra: "Ella ha usado este tema durante 25 años. Siempre que necesitó salir en los medios o tener un poco de exposición mediática, usó e inventó situaciones falsas para promover todo eso. Es lo que ha hecho toda su vida. Si vos ves las veces que salió en los medios con este tema, desde que nació la nena, y la cantidad de denuncias falsas que me hizo, desde agresión, amenaza, secuestro, abuso, ya no hay nada que me pueda ni impactar ni llamar la atención. Ya me demostró que es capaz de todo".