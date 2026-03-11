IR A
Gran Hermano: salió de la casa y se volvió viral por sus reacciones con su club de fútbol

Se trata de Babu Santana, reconocido actor fanático de Flamengo y tras su aislamiento se enteró del mal momento que está atravesando el Mengao.

Brasil también tiene su edición de Gran Hermano y en las últimas horas se volvió viral por la reacción de uno de los participantes, que salió de la casa por enterarse de las últimas noticias de su equipo favorito de fútbol.

Se trata del actor Babu Santana, reconocido actor fanático de Flamengo, fue eliminado del programa en la ronda eliminatoria en una disputa con Chaiany (0,47%) y Milena (30,91%) y tras su aislamiento se enteró del mal momento que está atravesando el Mengao.

Durante el programa de entrevistas que ocurre cuando el concursante eliminado sale de casa, al actor se hicieron un breve resumen de la actualidad de su cuadro preferido y sus caras y gestos se volvieron viral en las redes sociales.

Todo comenzó con la buena noticia del regreso de Lucas Paquetá, pero con el correr de los títulos de los medios locales, sus caras y reacciones comenzaron a cambiar para mal cuando comenzaron a aparecer las derrotas ante Corinthians en la Supercopa de Brasil, frente a Lanús en la Recopa Sudamericana y la reciente despedida del técnico Filipe Luís, lo que tomó por sorpresa al actor.

“Es una fake news”, llegó a lanzar cuando se enteró de la derrota ante el Granate, pero cuando se enteró que el conjunto brasileño se quedó sin entrenador se agarró la cabeza con una gran cara de sorpresa llevándose las manos a la cara.

