Trolls 3: Band Together ya está en Netflix y es de lo más visto: cuál es la trama de la película familiar

La magia de los Trolls vuelve con un tercer capítulo cargado de diversión y música.

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone.

Los famosos muñecos están de regreso en la pantalla grande. “Trolls 3: Band Together” (“Trolls 3: Se armó la banda” en español) es la nueva entrega musical que trae de vuelta a los entrañables personajes creados por Thomas Dam . Aquí te contamos todos los detalles de la película.

La cinta es producida por DreamWorks Animation y sirve como secuela de “Trolls World Tour” (2020) , siendo la tercera entrega de la exitosa franquicia . Esta vez, la dirección estuvo a cargo de Walt Dohrn .

Los fanáticos de las películas anteriores estarán encantados de saber que muchos de los actores de voz originales regresan para dar vida a sus queridos personajes . Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.

Esta película promete risas, lágrimas y canciones pegajosas en un viaje lleno de emociones y música que mantendrá a los espectadores entretenidos de principio a fin .

Cuando uno de sus hermanos es secuestrado por villanos de la música pop, Velvet y Veneer, Poppy y Branch se embarcan en una conmovedora aventura para reunir a la banda y rescatar a su hermano.

La sinopsis oficial de la película dice: “Poppy descubre que Branch formó parte de la banda de chicos ‘BroZone’ con sus hermanos Floyd, John Dory, Spruce y Clay. Cuando secuestran a Floyd, Branch y Poppy se embarcan en un viaje para reunir a sus otros dos hermanos y rescatar a Floyd”.

Tráiler de Trolls 3: Band Together

Embed - TROLLS BAND TOGETHER | Official Trailer

Reparto de Trolls 3: Band Together

Título original : “Trolls Band Together”

: “Trolls Band Together” Dirección : Walt Dohrn

: Walt Dohrn Guion : Elizabeth Tippet

: Elizabeth Tippet Basado en “Good Luck Trolls” de Thomas Dam

de Thomas Dam Productora: Gina Shay

Gina Shay Música: Theodore Shapiro

Theodore Shapiro Edición: Nick Fletcher

Nick Fletcher Empresa productora: DreamWorks Animation

DreamWorks Animation Distribuidora: Universal Pictures

Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson .Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.

Además, la película incorpora a nuevos talentos como Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, RuPaul y Zosia Mamet.