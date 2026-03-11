IR A
Trolls 3: Band Together ya está en Netflix y es de lo más visto: cuál es la trama de la película familiar

La magia de los Trolls vuelve con un tercer capítulo cargado de diversión y música.

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone.

Los famosos muñecos están de regreso en la pantalla grande. “Trolls 3: Band Together” (“Trolls 3: Se armó la banda” en español) es la nueva entrega musical que trae de vuelta a los entrañables personajes creados por Thomas Dam. Aquí te contamos todos los detalles de la película.

La cinta es producida por DreamWorks Animation y sirve como secuela de “Trolls World Tour” (2020), siendo la tercera entrega de la exitosa franquicia. Esta vez, la dirección estuvo a cargo de Walt Dohrn.

Los fanáticos de las películas anteriores estarán encantados de saber que muchos de los actores de voz originales regresan para dar vida a sus queridos personajes. Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.

Esta película promete risas, lágrimas y canciones pegajosas en un viaje lleno de emociones y música que mantendrá a los espectadores entretenidos de principio a fin.

Sinopsis de Trolls 3: Band Together, la película furor de Netflix

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone, junto a sus cuatro hermanos.

Cuando uno de sus hermanos es secuestrado por villanos de la música pop, Velvet y Veneer, Poppy y Branch se embarcan en una conmovedora aventura para reunir a la banda y rescatar a su hermano.

La sinopsis oficial de la película dice: “Poppy descubre que Branch formó parte de la banda de chicos ‘BroZone’ con sus hermanos Floyd, John Dory, Spruce y Clay. Cuando secuestran a Floyd, Branch y Poppy se embarcan en un viaje para reunir a sus otros dos hermanos y rescatar a Floyd”.

trollss 3

Tráiler de Trolls 3: Band Together

Embed - TROLLS BAND TOGETHER | Official Trailer

Reparto de Trolls 3: Band Together

  • Título original: “Trolls Band Together”
  • Dirección: Walt Dohrn
  • Guion: Elizabeth Tippet
  • Basado en “Good Luck Trolls” de Thomas Dam
  • Productora: Gina Shay
  • Música: Theodore Shapiro
  • Edición: Nick Fletcher
  • Empresa productora: DreamWorks Animation
  • Distribuidora: Universal Pictures

Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson .Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.

Además, la película incorpora a nuevos talentos como Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, RuPaul y Zosia Mamet.

trolls3333
