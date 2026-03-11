Trolls 3: Band Together ya está en Netflix y es de lo más visto: cuál es la trama de la película familiar

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone.
Los famosos muñecos están de regreso en la pantalla grande. “Trolls 3: Band Together” (“Trolls 3: Se armó la banda” en español) es la nueva entrega musical que trae de vuelta a los entrañables personajes creados por Thomas Dam. Aquí te contamos todos los detalles de la película.
La cinta es producida por DreamWorks Animation y sirve como secuela de “Trolls World Tour” (2020), siendo la tercera entrega de la exitosa franquicia. Esta vez, la dirección estuvo a cargo de Walt Dohrn.
Los fanáticos de las películas anteriores estarán encantados de saber que muchos de los actores de voz originales regresan para dar vida a sus queridos personajes. Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.
Esta película promete risas, lágrimas y canciones pegajosas en un viaje lleno de emociones y música que mantendrá a los espectadores entretenidos de principio a fin.
Sinopsis de Trolls 3: Band Together, la película furor de Netflix
“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone, junto a sus cuatro hermanos.
Cuando uno de sus hermanos es secuestrado por villanos de la música pop, Velvet y Veneer, Poppy y Branch se embarcan en una conmovedora aventura para reunir a la banda y rescatar a su hermano.
La sinopsis oficial de la película dice: “Poppy descubre que Branch formó parte de la banda de chicos ‘BroZone’ con sus hermanos Floyd, John Dory, Spruce y Clay. Cuando secuestran a Floyd, Branch y Poppy se embarcan en un viaje para reunir a sus otros dos hermanos y rescatar a Floyd”.
Tráiler de Trolls 3: Band Together
Embed - TROLLS BAND TOGETHER | Official Trailer
Reparto de Trolls 3: Band Together
Título original: “Trolls Band Together”
Dirección: Walt Dohrn
Guion: Elizabeth Tippet
Basado en “Good Luck Trolls” de Thomas Dam
Productora: Gina Shay
Música: Theodore Shapiro
Edición: Nick Fletcher
Empresa productora: DreamWorks Animation
Distribuidora: Universal Pictures
Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Icona Pop, Anderson .Paak, Ron Funches, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, y el propio Dohrn vuelven a prestar sus voces.
Además, la película incorpora a nuevos talentos como Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Troye Sivan, Camila Cabello, Amy Schumer, Andrew Rannells, RuPaul y Zosia Mamet.