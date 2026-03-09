La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena El actor, convertido ahora en productor ejecutivo, anunció en sus redes sociales que ya está lista la precuela de uno de sus personajes más emblemáticos y queridos. La historia del origen del guerrero promete revelar la etapa desconocida que dio forma a la leyenda del héroe en plena Guerra de Vietnam. + Seguir en







Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo.

Rambo, uno de los personajes más emblemáticos y queridos por Sylvester Stallone y sus fanáticos, vuelve a la pantalla grande. El actor, ahora en su rol de productor ejecutivo, anunció en sus redes sociales que ya está lista la precuela que promete revelar la etapa desconocida que dio forma a la leyenda del héroe en plena Guerra de Vietnam.

Rambo II, estrenada en 1985, fue la película que consolidó a Sylvester Stallone como uno de los grandes héroes del cine de acción. En esta segunda entrega, la trama se desarrolla en Vietnam, donde el protagonista debe rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses. Pero la historia del ícono de acción lo encuentra al creador de Rocky en un nuevo rol: será el productor ejecutivo de la precuela de Rambo donde se revelará el origen de esta leyenda.

A través de su cuenta de Instagram, el actor expresó su alegría tras anunciar la precuela de su querido personaje y compartió el guión con sus seguidores: "Rambo ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Un personaje construido sobre la resiliencia, la supervivencia y las cicatrices de la guerra. Ha significado mucho para mí y para las audiencias de todo el mundo durante décadas".

"Ahora volvemos al lugar donde comienza su historia. Estoy entusiasmado de ser productor ejecutivo de @JohnRamboFilm, explorando el capítulo inicial del hombre antes de convertirse en leyenda.", concluyó su anuncio promocional.

Rambo regresará a la acción con una película que explora sus orígenes. Desde su debut en 1982, la saga ha mostrado la vida del veterano de Vietnam John Rambo en distintas misiones, con secuelas que lo convirtieron en un ícono del cine de acción. Sin embargo, aún queda pendiente contar cómo nació el guerrero. Inspirada en la novela First Blood de David Morrell, la productora Millennium Media preparó una precuela que revelará la juventud del personaje y su ingreso al ejército. En esta nueva etapa, Sylvester Stallone no será el protagonista: el papel recaerá en Noah Centineo.