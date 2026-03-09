IR A
IR A

La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena

El actor, convertido ahora en productor ejecutivo, anunció en sus redes sociales que ya está lista la precuela de uno de sus personajes más emblemáticos y queridos. La historia del origen del guerrero promete revelar la etapa desconocida que dio forma a la leyenda del héroe en plena Guerra de Vietnam.

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

Rambo, uno de los personajes más emblemáticos y queridos por Sylvester Stallone y sus fanáticos, vuelve a la pantalla grande. El actor, ahora en su rol de productor ejecutivo, anunció en sus redes sociales que ya está lista la precuela que promete revelar la etapa desconocida que dio forma a la leyenda del héroe en plena Guerra de Vietnam.

La nueva pareja de Jacob Elordi.
Te puede interesar:

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Rambo II, estrenada en 1985, fue la película que consolidó a Sylvester Stallone como uno de los grandes héroes del cine de acción. En esta segunda entrega, la trama se desarrolla en Vietnam, donde el protagonista debe rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses. Pero la historia del ícono de acción lo encuentra al creador de Rocky en un nuevo rol: será el productor ejecutivo de la precuela de Rambo donde se revelará el origen de esta leyenda.

A través de su cuenta de Instagram, el actor expresó su alegría tras anunciar la precuela de su querido personaje y compartió el guión con sus seguidores: "Rambo ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Un personaje construido sobre la resiliencia, la supervivencia y las cicatrices de la guerra. Ha significado mucho para mí y para las audiencias de todo el mundo durante décadas".

"Ahora volvemos al lugar donde comienza su historia. Estoy entusiasmado de ser productor ejecutivo de @JohnRamboFilm, explorando el capítulo inicial del hombre antes de convertirse en leyenda.", concluyó su anuncio promocional.

Rambo regresará a la acción con una película que explora sus orígenes. Desde su debut en 1982, la saga ha mostrado la vida del veterano de Vietnam John Rambo en distintas misiones, con secuelas que lo convirtieron en un ícono del cine de acción. Sin embargo, aún queda pendiente contar cómo nació el guerrero. Inspirada en la novela First Blood de David Morrell, la productora Millennium Media preparó una precuela que revelará la juventud del personaje y su ingreso al ejército. En esta nueva etapa, Sylvester Stallone no será el protagonista: el papel recaerá en Noah Centineo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Esta opción sigue siendo elegida por quienes priorizan estabilidad y bajo nivel de riesgo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 860.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 7 minutos
Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Hace 13 minutos
Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Hace 23 minutos
Fate fue fundada en 1940.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

Hace 26 minutos
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Hace 27 minutos