13 de noviembre de 2026 Inicio
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El line up del Well Fest en Santiago del Estero: dos días para cuidarnos y conectarnos

El festival, que tendrá lugar este sábado y domingo en el Parque del Encuentro, propone reunir en un mismo espacio experiencias, contenidos y actividades vinculadas con la salud, la prevención y la calidad de vida.

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Una propuesta integral que combina movimiento

Una propuesta integral que combina movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento.

Se conoció el line up completo de WELL FEST, el festival que tendrá lugar este fin de semana en Santiago del Estero y que se propone reunir en un mismo espacio experiencias, contenidos y actividades vinculadas con la salud, la prevención y la calidad de vida. Con sello argentino y espíritu federal, la iniciativa nace con el objetivo de impulsar una nueva conversación sobre cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.

El rescate del perrito.
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Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, WELL FEST se presenta como una propuesta integral que combina movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento, con una mirada que abarca distintas dimensiones del bienestar. Su enfoque parte de una idea central: el cuidado personal no se limita a la salud física, sino que también incluye el equilibrio emocional y mental, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.

Contará con la participación de destacados referentes como el Dr. Daniel López Rosetti, la Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.

Dos jornadas con actividades en simultáneo para disfrutar de la salud y el bienestar desde distintas experiencias.

  • Escenario Principal.
  • Voces WELL.
  • Beduina, Mini Domo.
  • Mundo WELL | Infancias
  • Sabores WELL | Espacio Gastronómico

serán los cinco espacios con charlas, talleres, movimiento, entretenimiento, gastronomía y propuestas para toda la familia.

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