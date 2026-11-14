14 de noviembre de 2026 Inicio
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Un sólido Boca goleó 3 a 0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina

Por un cabezazo de Santiago Ascacibar, un golazo de Sebastián Villa y otro de Leandro Lozano, Boca vapuleó a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se metió en la final del certamen, que será ante Platense. El equipo de Rodolfo Arruabarrena va por todo.

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Boca golea a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Boca golea a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. 

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Boca le ganó 3 a 0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina. Con goles de Ascacibar, Villa y Lozano el Xeneize tiene un pie en la final, donde ya espera Platense, que consiguió su lugar tras eliminar por penales a Atlético Tucumán y buscará el primer título de su historia.

Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.
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El partido comenzó parejo, con Banfield bien plantado en la mitad de la cancha y atento a cortar los circuitos de Boca. A los 5', Tomás Adoryán ensayó una pirueta dentro del área y sacó un remate potente que obligó a Montero a volar y enviar la pelota al córner.

A los 7', Boca respondió con una salida rápida encabezada por Villa, aunque no consiguió transformar la contra en una situación clara. Después, el Xeneize comenzó a tener más la pelota y a acercarse al área rival, pero sin exigir todavía al arquero Diego "Ruso" Rodríguez.

Alan Velasco protagonizó la primera llegada clara de Boca, a los 18'. El mediocampista recibió, enganchó hacia adentro y sacó un remate rasante que buscó el segundo palo, pero el arquero del Taladro reaccionó a tiempo, se estiró y logró desviar la pelota junto al poste.

Velasco volvió a generar peligro a los 27', cuando recibió en la mitad de la cancha y aceleró con campo por delante. El enganche avanzó varios metros y sacó un disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por el Ruso Rodríguez.

Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza.&nbsp;

Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza.

Banfield volvió a inquietar a los 30', otra vez con Tomás Adoryán como protagonista. El delantero probó desde media distancia y la pelota se desvió en el camino, cambió la trayectoria y amenazó con meterse junto al palo, pero Montero reaccionó, la descolgó y concedió un nuevo córner.

A los 37', Velasco volvió a apostar por la acción individual: encaró por el centro, superó la primera línea y buscó el espacio para rematar, pero la defensa de Banfield lo interceptó justo antes del disparo. La pelota se desvió y Boca consiguió un tiro de esquina.

Banfield respondió con una contra peligrosa tras una recuperación en la mitad de la cancha, en una acción que Boca reclamó como falta previa. El Taladro avanzó rápido y terminó con un remate al arco, pero Montero respondió y desvió la pelota al córner, mientras los jugadores xeneizes protestaban.

A los 44', Braida recibió la tarjeta amarilla. Cuando el primer tiempo parecía terminar sin goles, Boca encontró la apertura del marcador en la última jugada. Leandro Paredes lanzó un centro preciso y encontró a Santiago Ascacibar en el centro del área, sin marca.

En el primer minuto adicionado, a los 46', Ascacibar se impuso de cabeza y conectó un frentazo que descolocó al Ruso Rodríguez. La asistencia de Paredes fue determinante para romper el equilibrio y darle la ventaja al Xeneize justo antes del descanso, en una de las últimas acciones de la primera etapa.

El desarrollo fue parejo, con Banfield ordenado en la mitad de la cancha y capaz de lastimar de contra, mientras Boca creció con el correr del tiempo. El Xeneize mejoró en la construcción de juego y ganó agresividad, aunque Montero fue clave para sostener el cero antes del gol.

En el complemento, Boca salió decidido a ampliar la ventaja y encontró el segundo gol a los 62'. Villa recibió por la derecha, avanzó, enganchó hacia el centro y sacó un potente remate que se metió en el arco de Banfield. El colombiano firmó una gran definición y dejó al Xeneize dos goles arriba.

Leandro Lozano meti&oacute; el 3-0 para que Boca liquide el partido ante Banfield.

Leandro Lozano metió el 3-0 para que Boca liquide el partido ante Banfield.

Con la ventaja ampliada, Boca mantuvo el dominio y encontró espacios ante un Banfield que perdió el orden y quedó partido. A los 73', Villa volvió a ser protagonista con un centro preciso desde la derecha. Leandro Lozano apareció libre por el segundo palo y solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 3-0.

A los 84', Boca estuvo cerca del cuarto cuando Leonel Flores armó una gran jugada individual y sacó un remate que dio en el travesaño. En el rebote, Ascacibar buscó el gol, pero su disparo pasó junto al palo. Boca ya ganaba 3-0 y selló su clasificación a la final de la Copa Argentina.

Con el triunfo en Mendoza, Boca se aseguró un lugar en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. Además, el Xeneize disputará la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y mantiene sus chances en el Torneo Clausura. El equipo del Vasco va por todo en el cierre del año.

Reviví el triunfo de Boca por 3 a 0 ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Andrés Matonte será el árbitro de la final entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, para definir al campeón continental.

Matonte, de 38 años, es árbitro internacional FIFA desde 2019 y también se desempeña como profesor de educación física. La definición será su tercera final internacional, después de dirigir la Copa Sudamericana 2021 y la Recopa Sudamericana 2023. Su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR durante el partido.

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Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro.

Con Boca, Matonte suma nueve partidos, con cinco victorias, tres empates y una derrota. En esta Sudamericana dirigió los triunfos por 1 a 0 ante O'Higgins y 4 a 0 frente a Recoleta FC. Con Atlético Mineiro registra un antecedente: la victoria 2 a 0 frente a Alianza Lima en la Libertadores 2023.

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