Seguí en vivo el día II del WELL FEST 2026 desde Santiago del Estero

Santiago del Estero sigue siendo el epicentro del bienestar y la calidad de vida con el segundo día del WELL FEST 2026. El evento, que comenzó el sábado 14 y culmina este domingo 15, es con entrada libre y gratuita. Reúne salud, movimiento, innovación y entretenimiento en jornadas pensadas para el disfrute de toda la familia, desde las 17 hasta las 21:50 en el Parque del Encuentro.
WELL FEST contará esta tarde con la participación de destacados referentes como el doctor Daniel López Rosetti y la profesora Naty Franz, entre otros especialistas. El sabado formaron parte la licenciada Romina Pereiro y el doctor Facundo Pereyra.
El objetivo del festival, impulsado por Indalo Well junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, es acercar conocimientos, experiencias, herramientas para incorporar hábitos saludables y fomentar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.
WEEL FEST 2026: los referentes para pensar el bienestar desde distintas perspectivas
El corazón de la programación está marcado por la presencia de cuatro destacados especialistas, quienes compartirán durante todo el fin de semana sus conocimientos a través de disertaciones y prácticas abiertas.
El doctor Daniel López Rosetti será este domingo uno de los principales referentes del encuentro: médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Durante WELL FEST compartirá sus conocimientos y herramientas para comprender la relación entre las emociones, el estrés y el bienestar, y su impacto en la calidad de vida.
Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud, fue la encargada el sábado de darle a la nutrición un lugar destacado en el WELL FEST. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. Presentó "Alimentación y bienestar", una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.
Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercará este domingo propuestas participativas. A través de "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar", compartirá una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro. Además, con "Bienestar, movimiento y vida real", invitará al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.
El sabado estuvo presente el doctor Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que llevará la salud digestiva a otro de los ejes del festival. En su carrera profesional desarrolló el Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y fue el autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO. En su encuentro "Resetea tu intestino", Pereyra conversó con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.
Además de las charlas, el novedoso festival ofrece una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento. El público podrá participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.
WELL FEST 2026: el line up de este domingo
Escenario principal
- 15:45: Daniela Ballester - Bienvenida
- 16:00: Santiago es tu Río - Ritmos latinos y folklore
- 17:30: Naty Franzoni - Bienestar y movimiento
- 17:45: Julieta Moras + Daniela Ballester Vivir más y mejor -
- 18:00: Plazas Saludables - Zumba
- 18:30: Natali Jugo - Show musical
- 18:35: Cecilia Cervino + Laura Riera - Adicciones
- 19:00: María Salmón - Power Flow
- 19:20: Concierto Sonoro + VJ Marto
- 19:50: Pata Liberati + Majo Riera - Menopausia
- 20:10: EXHALE - Yoga y respiración
- 20:30: Iván Figueroa - Charla deportiva
- 20:40: Gonzalo Velázquez - Show de jazz
- 20:45: Dr. Daniel López Rosetti - Charla central
- 21:30: Entrega Premios IWELL
- 22:00: Compañía Artística Bandeña - Cierre musical
Voces Well / Beduina
- 16:00: Alimentación actual e importancia de las vacunas - Dr. Fernando Lamas
- 16:30: Yoga facial estético - Rita Ayala
- 17:00: Crianza e infancia: nuestra propia historia Débora Bellota -
- 17:30: RCP y prevención del atragantamiento -3 Julio Morales + Mario Fitz
- 18:30: Bienestar, sustentabilidad y moda Panni Margot
- 19:00: Charla motivacional con deportista - Cirujano Morales/Boxeo
- 19:30: Salud mental adolescente y juvenil - Antonella Farías + Victoria Ojeda
- 20:00: El músculo como órgano de la longevidad -Victoria Pardo
Mini Domo
- 16:00: La psicopedagogía como profesión transformadora + libro - Guillermina Ferrá
- 16:30: Comunicación médica en el consultorio y los medios - Ramiro Heredia
- 17:00: Burnout docente - Cecilia Cervino
- 17:30: Educación ambiental integral - Min. Educación
- 18:30: El yoga en las canchas - Cristal Scaloni
- 19:00: Relaciones saludables y convivencia escolar Ministerio de Educación -
- 19:30: Bienestar emocional y prevención de autolesiones - Ministerio de Educación
- 20:00: Alimentación ayurvédica - Silvina Premmurti
- 20:30: Libro "En boca de todos" - Claudia Guzmán
- 20:45: Presentación de libro sobre dengue -Dr. Ledesma Patiño
- 21:30: Charla motivacional: Taekwon-Do y superación -Gran Master Osvaldo Ríos Olivero
Mundo Well / Infancias
- 17:30: Infancias en movimiento - Eugenia Boni
- 18:00: Taller de arte - Turno 1 - Manos a la Obra
- 19:00: Actividades lúdicas y recreativas Municipalidad de la Capital
*Actividades permanentes: pintura, dibujo, juegos didácticos y propuestas creativas para toda la familia.
Cómo inscribirse al WELL FEST 2026
La inscripción es gratuita y solo requiere 30 segundos. Una vez completados los datos personales en este formulario, llega la confirmación por mail y, 24 horas antes, el QR de ingreso.