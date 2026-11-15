Afirman que Jensen Huang analiza volver a Nvidia tres días después de renunciar El Financial Times publicó que el fundador de la compañía habló con personas de su confianza sobre la posibilidad de volver a ocupar el rol de CEO. Empresarios e inversores lo respaldan y buscan presionar al directorio y a la Casa Blanca. Por Agregar C5N en









Jensen Huang, fundador y exCEO de Nvidia.

Jensen Huang, quien renunció como CEO de Nvidia hace tres días, luego de que se descubrieran dos de sus tres infidelidades a su esposa Lori, estaría evaluando volver a la compañía en el mismo puesto, según publicó Financial Times. De acuerdo al diario británico, el empresario habló de esa posibilidad con personas de su confianza. Bloomberg y Reuters respaldaron esta versión.

Huang había dejado el cargo luego de que The New York Times hiciera pública su segunda infidelidad con la vicepresidenta de atención médica de la compañía, Kimberly Powell. La primera, admitida por el CEO en un comunicado dirigido a sus empleados hace una semana, había sido con la supuesta espía china Alice Huang.

Jensen Huang y Alice Huang. La identidad de la tercera amante no trascendió, solo se supo que es una empleada de Nvidia. La salida de Huang frenó la caída de las acciones que llegaron a desplomarse hasta casi un 12% el último jueves en Wall Street. Tras el comunicado de la renuncia, recortaron las pérdidas y cerraron con una baja del 4,3%.

El respaldo de empresarios e inversores a Jensen Huang Aún en este escenario y tras el desplome de las acciones, hay empresarios e inversores que están pidiendo su regreso a la compañía clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. El inversor Leo KoGuan le afirmó a Bloomberg que dejó de comprar acciones: “Ninguna inversión más sin Jensen”.

Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, publicaron en X una carta al directorio de Nvidia solicitando un proceso “lento, medido y deliberado” para definir la conducción y que evalúe, entre las opciones, el regreso de Huang.

Elon Musk, el primer billonario del mundo. Elon Musk, CEO de X y Tesla, y Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, apoyaron otra carta pública con el mismo pedido, según Yahoo Finance. Y un aliado de Huang está armando un equipo de ejecutivos tecnológicos para presionar al directorio y a la Casa Blanca, de acuerdo con el Financial Times. En el gobierno de Estados Unidos no hay margen para considerar que vuelva a ser CEO. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este domingo en Fox News que Nvidia necesita un recambio "drástico" en su conducción y que debería buscar a su próximo líder fuera de la empresa. La palabra final la tiene le directorio de la compañía. Huang conserva unos 812 millones de acciones, que al cierre del viernes valían cerca de u$s132.000 millones, según Yahoo Finance. Es el mayor accionista individual, pero no tiene el control de la empresa.