14 de noviembre de 2026 Inicio
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Caso Ueno Bank: Predo Alliana aseguró que "el sistema financiero está fortalecido"

El presidente de Paraguay habló por primera vez días después del escándalo internacional por la caída del banco, que acogía a más de 6 millones de clientes y que derivó en la destitución a Santiago Peña.

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Alliana habló tras el escándalo de Ueno Bank.

Alliana habló tras el escándalo de Ueno Bank.

A pocos días de haber asumido la presidencia de Paraguay tras la salida de Santiago Peña y en medio de una de las peores crisis económicas del país en el último medio siglo, Pedro Alliana repite a sus colaboradores cuatro palabras a modo de mantra: “Atendamos a la gente”.

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El flamante mandatario buscó transmitir calma a una población golpeada por el escándalo financiero del Ueno Bank, asegurando que la emergencia ya fue encauzada. “El Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está sólido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia”, afirmó en diálogo con Infobae.

Según relatan fuentes de su entorno, las señales económicas comienzan a mostrar una lenta recuperación, con una baja en el Riesgo País y una suba en los bonos soberanos.

Ueno Bank desat&oacute; una crisis pol&iacute;tica, social y financiera en Paraguay.

Ueno Bank desató una crisis política, social y financiera en Paraguay.

Al respecto, Alliana recordó que ya durante su etapa como vicepresidente había reclamado de manera pública una solución inmediata ante las señales de alarma e inquietud que existían en el Banco Central, y subrayó que, tras asumir el Ejecutivo, avanzó de inmediato con medidas para restablecer la normalidad institucional.

Al detallar la hoja de ruta de su gestión, el presidente explicó que la prioridad absoluta fue restituir los fondos a los clientes afectados mediante el Fondo de Garantía del Banco Central, un proceso que logró acelerarse gracias a una ley especial articulada con el Congreso Nacional. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el mandatario, más del 95 % de los ahorristas, es decir casi 2 millones de personas, ya recuperaron el dinero. "Hemos articulado con el Congreso Nacional una ley especial que nos permitió acelerar ese proceso", explicó.

Para quienes quedaron fuera de esa cobertura inicial, el Gobierno prepara una segunda etapa enfocada en los fondos previsionales: “Ya tenemos asegurado rescatar unos u$s600 millones en activos de Ueno Bank que estarán disponibles. La reposición de los recursos previsionales tiene prioridad, vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, anticipó.

Para Alliana, no era un clima normal: "Había señales y mucha inquietud en el Banco Central. La justicia tomó intervención y el Congreso también actuó para reencauzar la situación. Y cuando asumí la presidencia de la República inmediatamente también resolví avanzar con las medidas necesarias para superar la situación y reencaminar la institucionalidad".

En un sistema de poca confianza, Alliana comentó las acciones que se llevan adelante para tratar de sembrar nuevamente esta virtud en los paraguayos: "En primer lugar impulsé la elección de un nuevo presidente para el Banco Central y el cambio de la directiva. Les he pedido una mejora sustantiva del sistema de control para que situaciones como las que vivimos no se repitan nunca más".

"Al mismo tiempo quiero señalar que el caso del Banco Ueno fue una crisis puntual. El sistema financiero paraguayo, exceptuando al Banco Ueno, goza de plena salud, no fue afectado y opera con normalidad. El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis", comentó.

Por último, envió un mensaje a todos los paraguayos en medio de esta delicada situación: "El compromiso de mi Gobierno es trabajar incansablemente en mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Que aquellos que se han visto defraudados por este banco en particular sigan siendo atendidos. Nuestra prioridad es atender a la gente, crear condiciones para la inversión local y extranjera, desarrollar nuestro país y gobernar para que cada paraguayo pueda mejorar su calidad de vida".

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