Seguí en vivo el WELL FEST 2026 desde Santiago del Estero

El encuentro federal, con entrada libre y gratuita en el Parque del Encuentro, comenzó este sábado y culminará el domingo. Hay charlas magistrales, actividades participativas y la presencia de referentes de la salud y el bienestar como Daniel López Rosetti, Facundo Pereyra, Romina Pereiro y Naty Franz.

Santiago del Estero se convierte este fin de semana en el epicentro del bienestar y la calidad de vida con la llegada de la primera edición del WELL FEST 2026. El evento, que comenzó este sábado 14 y culminará el domingo 15, es con entrada libre y gratuita. Reúne salud, movimiento, innovación y entretenimiento en dos jornadas pensadas para el disfrute de toda la familia, desde las 17 hasta las 21:50 en el Parque del Encuentro.

Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto

WELL FEST cuenta con la participación de destacados referentes como el doctor Daniel López Rosetti, la licenciada Romina Pereiro, la profesora Naty Franz y el doctor Facundo Pereyra, entre otros especialistas.

El objetivo del festival, impulsado por Indalo Well junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, es acercar conocimientos, experiencias, herramientas para incorporar hábitos saludables y fomentar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.

El corazón de la programación está marcado por la presencia de cuatro destacados especialistas, quienes compartirán durante todo el fin de semana sus conocimientos a través de disertaciones y prácticas abiertas.

El doctor Daniel López Rosetti será uno de los principales referentes del encuentro: médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Durante WELL FEST compartirá sus conocimientos y herramientas para comprender la relación entre las emociones, el estrés y el bienestar, y su impacto en la calidad de vida.

Daniel López Rosetti, Facundo Pereyra, Romina Pereiro y Naty Franz forman parte del WELL FEST.

Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud, será la encargada de darle a la nutrición un lugar destacado en el WELL FEST. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. Durante el fin de semana presentará "Alimentación y bienestar", una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.

Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercará dos propuestas participativas. A través de "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar", compartirá una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro. Además, con "Bienestar, movimiento y vida real", invitará al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.

También estará presente el doctor Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que llevará la salud digestiva a otro de los ejes del festival. En su carrera profesional desarrolló el Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y fue el autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO. En su encuentro "Resetea tu intestino", Pereyra conversará con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.

Además de las charlas, el novedoso festival ofrece una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento. El público podrá participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.

Line up de WELL FEST 2026, día por día

Sábado 14

Escenario principal

17:00: Apertura CEA - Percusión y canción de mujeres y diversidades

17:15: Daniela Ballester - Bienvenida

17:25: Naty Franzoni - Bienestar, movimiento y vida real

17:45: Plazas Saludables - Zumba

18:05: Cecilia Cervino - Entrená tu mente

18:20: María Salmón - Power Flow

18:40: Crystal Scaloni - Yoga y bienestar

19:00: Concierto Sonoro - Francoise Gerard Pizzicatti + VJ Marto

19:30: Euge Boni + Fernando Lamas - Infancias y familias

19:45: Ivaro Ottinetti - Show musical

20:00: Romina Pereiro - Alimentación saludable

20:15: Facundo Pereyra - Reseteá tu intestino (online)

20:30: Coro Estable de Santiago del Estero

20:50: Vanesa Bella - Mano a mano

21:10: Ballet Jorge Newbery - Folklore

21:30: cierre DJ + VJ + Desfile Sustentable - Panni Margot, Naisha y Graciela Medina

Voces Well/Beduina

17:30: Infancias en movimiento - Euge Boni

17:50: Neurodesarrollo infantil - Guillermina Ferrá

18:10: Alimentación vegana y vegetariana - Hernán Maroni

18:30: Motivación y deporte - Fernando Borello

18:50 Mitos y verdades sobre la obesidad - Ramiro Heredia

19:20: Infancias y pantallas - Débora Bellota

19:40: Tapping y presentación de libro - Naty Franzoni

20:00: Alimentación y bienestar - Romina Pereiro

20:25: RCP con cuerpo de mujer - Mario Fitz

20:45: Yoga facial - Rita Ayala

21:05: EXHALE: respiración consciente - Patrizia Camponovo

21:25: Sound Bath: baño sonoro - Equilibrio de chakras con cuencos

Mundo Well / Infancias

17:30: Taller de arte - Turno 1 - Manos a la Obra

18:30: Infancias en movimiento - Eugenia Boni

19:00: Mentes en Juego - Guillermina Ferra

19:20: Taller de arte - Turno 2 - Manos a la Obra

20:00: Actividades lúdicas y recreativas Municipalidad de la Capital

*Actividades permanentes: pintura, dibujo, juegos didácticos, creatividad y exploración sensorial.

Domingo 15

Escenario principal

15:45: Daniela Ballester - Bienvenida

16:00: Santiago es tu Río - Ritmos latinos y folklore

17:30: Naty Franzoni - Bienestar y movimiento

17:45: Julieta Moras + Daniela Ballester Vivir más y mejor -

18:00: Plazas Saludables - Zumba

18:30: Natali Jugo - Show musical

18:35: Cecilia Cervino + Laura Riera - Adicciones

19:00: María Salmón - Power Flow

19:20: Concierto Sonoro + VJ Marto

19:50: Pata Liberati + Majo Riera - Menopausia

20:10: EXHALE - Yoga y respiración

20:30: Iván Figueroa - Charla deportiva

20:40: Gonzalo Velázquez - Show de jazz

20:45: Dr. Daniel López Rosetti - Charla central

21:30: Entrega Premios IWELL

22:00: Compañía Artística Bandeña - Cierre musical

Voces Well / Beduina

16:00: Alimentación actual e importancia de las vacunas - Dr. Fernando Lamas

16:30: Yoga facial estético - Rita Ayala

17:00: Crianza e infancia: nuestra propia historia Débora Bellota -

17:30: RCP y prevención del atragantamiento -3 Julio Morales + Mario Fitz

18:30: Bienestar, sustentabilidad y moda Panni Margot

19:00: Charla motivacional con deportista - Cirujano Morales/Boxeo

19:30: Salud mental adolescente y juvenil - Antonella Farías + Victoria Ojeda

20:00: El músculo como órgano de la longevidad -Victoria Pardo

Mini Domo

16:00: La psicopedagogía como profesión transformadora + libro - Guillermina Ferrá

16:30: Comunicación médica en el consultorio y los medios - Ramiro Heredia

17:00: Burnout docente - Cecilia Cervino

17:30: Educación ambiental integral - Min. Educación

18:30: El yoga en las canchas - Cristal Scaloni

19:00: Relaciones saludables y convivencia escolar Ministerio de Educación -

19:30: Bienestar emocional y prevención de autolesiones - Ministerio de Educación

20:00: Alimentación ayurvédica - Silvina Premmurti

20:30: Libro "En boca de todos" - Claudia Guzmán

20:45: Presentación de libro sobre dengue -Dr. Ledesma Patiño

21:30: Charla motivacional: Taekwon-Do y superación -Gran Master Osvaldo Ríos Olivero

Mundo Well / Infancias

17:30: Infancias en movimiento - Eugenia Boni

18:00: Taller de arte - Turno 1 - Manos a la Obra

19:00: Actividades lúdicas y recreativas Municipalidad de la Capital

*Actividades permanentes: pintura, dibujo, juegos didácticos y propuestas creativas para toda la familia.

Cómo inscribirse al WELL FEST 2026

La inscripción es gratuita y solo requiere 30 segundos. Una vez completados los datos personales en este formulario, llega la confirmación por mail y, 24 horas antes, el QR de ingreso.