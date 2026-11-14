14 de noviembre de 2026 Inicio
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Seguí en vivo el WELL FEST 2026 desde Santiago del Estero

El encuentro federal, con entrada libre y gratuita en el Parque del Encuentro, comenzó este sábado y culminará el domingo. Hay charlas magistrales, actividades participativas y la presencia de referentes de la salud y el bienestar como Daniel López Rosetti, Facundo Pereyra, Romina Pereiro y Naty Franz.

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Seguí en vivo el WELL FEST 2026. 

Seguí en vivo el WELL FEST 2026. 

Santiago del Estero se convierte este fin de semana en el epicentro del bienestar y la calidad de vida con la llegada de la primera edición del WELL FEST 2026. El evento, que comenzó este sábado 14 y culminará el domingo 15, es con entrada libre y gratuita. Reúne salud, movimiento, innovación y entretenimiento en dos jornadas pensadas para el disfrute de toda la familia, desde las 17 hasta las 21:50 en el Parque del Encuentro.

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WELL FEST cuenta con la participación de destacados referentes como el doctor Daniel López Rosetti, la licenciada Romina Pereiro, la profesora Naty Franz y el doctor Facundo Pereyra, entre otros especialistas.

El objetivo del festival, impulsado por Indalo Well junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, es acercar conocimientos, experiencias, herramientas para incorporar hábitos saludables y fomentar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.

La WEEL FEST termina el domingo 15 de noviembre. El festival es con entrada libre y gratuita.&nbsp;

La WEEL FEST termina el domingo 15 de noviembre. El festival es con entrada libre y gratuita.

WEEL FEST 2026: los referentes para pensar el bienestar desde distintas perspectivas

El corazón de la programación está marcado por la presencia de cuatro destacados especialistas, quienes compartirán durante todo el fin de semana sus conocimientos a través de disertaciones y prácticas abiertas.

El doctor Daniel López Rosetti será uno de los principales referentes del encuentro: médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Durante WELL FEST compartirá sus conocimientos y herramientas para comprender la relación entre las emociones, el estrés y el bienestar, y su impacto en la calidad de vida.

Daniel L&oacute;pez Rosetti, Facundo Pereyra, Romina Pereiro y Naty Franz forman parte del WELL FEST.&nbsp;

Daniel López Rosetti, Facundo Pereyra, Romina Pereiro y Naty Franz forman parte del WELL FEST.

Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud, será la encargada de darle a la nutrición un lugar destacado en el WELL FEST. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. Durante el fin de semana presentará "Alimentación y bienestar", una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.

Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercará dos propuestas participativas. A través de "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar", compartirá una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro. Además, con "Bienestar, movimiento y vida real", invitará al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.

También estará presente el doctor Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que llevará la salud digestiva a otro de los ejes del festival. En su carrera profesional desarrolló el Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y fue el autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO. En su encuentro "Resetea tu intestino", Pereyra conversará con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.

Además de las charlas, el novedoso festival ofrece una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento. El público podrá participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.

Line up de WELL FEST 2026, día por día

Sábado 14

Escenario principal

  • 17:00: Apertura CEA - Percusión y canción de mujeres y diversidades
  • 17:15: Daniela Ballester - Bienvenida
  • 17:25: Naty Franzoni - Bienestar, movimiento y vida real
  • 17:45: Plazas Saludables - Zumba
  • 18:05: Cecilia Cervino - Entrená tu mente
  • 18:20: María Salmón - Power Flow
  • 18:40: Crystal Scaloni - Yoga y bienestar
  • 19:00: Concierto Sonoro - Francoise Gerard Pizzicatti + VJ Marto
  • 19:30: Euge Boni + Fernando Lamas - Infancias y familias
  • 19:45: Ivaro Ottinetti - Show musical
  • 20:00: Romina Pereiro - Alimentación saludable
  • 20:15: Facundo Pereyra - Reseteá tu intestino (online)
  • 20:30: Coro Estable de Santiago del Estero
  • 20:50: Vanesa Bella - Mano a mano
  • 21:10: Ballet Jorge Newbery - Folklore
  • 21:30: cierre DJ + VJ + Desfile Sustentable - Panni Margot, Naisha y Graciela Medina

Voces Well/Beduina

  • 17:30: Infancias en movimiento - Euge Boni
  • 17:50: Neurodesarrollo infantil - Guillermina Ferrá
  • 18:10: Alimentación vegana y vegetariana - Hernán Maroni
  • 18:30: Motivación y deporte - Fernando Borello
  • 18:50 Mitos y verdades sobre la obesidad - Ramiro Heredia
  • 19:20: Infancias y pantallas - Débora Bellota
  • 19:40: Tapping y presentación de libro - Naty Franzoni
  • 20:00: Alimentación y bienestar - Romina Pereiro
  • 20:25: RCP con cuerpo de mujer - Mario Fitz
  • 20:45: Yoga facial - Rita Ayala
  • 21:05: EXHALE: respiración consciente - Patrizia Camponovo
  • 21:25: Sound Bath: baño sonoro - Equilibrio de chakras con cuencos

Mundo Well / Infancias

  • 17:30: Taller de arte - Turno 1 - Manos a la Obra
  • 18:30: Infancias en movimiento - Eugenia Boni
  • 19:00: Mentes en Juego - Guillermina Ferra
  • 19:20: Taller de arte - Turno 2 - Manos a la Obra
  • 20:00: Actividades lúdicas y recreativas Municipalidad de la Capital

*Actividades permanentes: pintura, dibujo, juegos didácticos, creatividad y exploración sensorial.

Domingo 15

Escenario principal

  • 15:45: Daniela Ballester - Bienvenida
  • 16:00: Santiago es tu Río - Ritmos latinos y folklore
  • 17:30: Naty Franzoni - Bienestar y movimiento
  • 17:45: Julieta Moras + Daniela Ballester Vivir más y mejor -
  • 18:00: Plazas Saludables - Zumba
  • 18:30: Natali Jugo - Show musical
  • 18:35: Cecilia Cervino + Laura Riera - Adicciones
  • 19:00: María Salmón - Power Flow
  • 19:20: Concierto Sonoro + VJ Marto
  • 19:50: Pata Liberati + Majo Riera - Menopausia
  • 20:10: EXHALE - Yoga y respiración
  • 20:30: Iván Figueroa - Charla deportiva
  • 20:40: Gonzalo Velázquez - Show de jazz
  • 20:45: Dr. Daniel López Rosetti - Charla central
  • 21:30: Entrega Premios IWELL
  • 22:00: Compañía Artística Bandeña - Cierre musical

Voces Well / Beduina

  • 16:00: Alimentación actual e importancia de las vacunas - Dr. Fernando Lamas
  • 16:30: Yoga facial estético - Rita Ayala
  • 17:00: Crianza e infancia: nuestra propia historia Débora Bellota -
  • 17:30: RCP y prevención del atragantamiento -3 Julio Morales + Mario Fitz
  • 18:30: Bienestar, sustentabilidad y moda Panni Margot
  • 19:00: Charla motivacional con deportista - Cirujano Morales/Boxeo
  • 19:30: Salud mental adolescente y juvenil - Antonella Farías + Victoria Ojeda
  • 20:00: El músculo como órgano de la longevidad -Victoria Pardo

Mini Domo

  • 16:00: La psicopedagogía como profesión transformadora + libro - Guillermina Ferrá
  • 16:30: Comunicación médica en el consultorio y los medios - Ramiro Heredia
  • 17:00: Burnout docente - Cecilia Cervino
  • 17:30: Educación ambiental integral - Min. Educación
  • 18:30: El yoga en las canchas - Cristal Scaloni
  • 19:00: Relaciones saludables y convivencia escolar Ministerio de Educación -
  • 19:30: Bienestar emocional y prevención de autolesiones - Ministerio de Educación
  • 20:00: Alimentación ayurvédica - Silvina Premmurti
  • 20:30: Libro "En boca de todos" - Claudia Guzmán
  • 20:45: Presentación de libro sobre dengue -Dr. Ledesma Patiño
  • 21:30: Charla motivacional: Taekwon-Do y superación -Gran Master Osvaldo Ríos Olivero

Mundo Well / Infancias

  • 17:30: Infancias en movimiento - Eugenia Boni
  • 18:00: Taller de arte - Turno 1 - Manos a la Obra
  • 19:00: Actividades lúdicas y recreativas Municipalidad de la Capital

*Actividades permanentes: pintura, dibujo, juegos didácticos y propuestas creativas para toda la familia.

Cómo inscribirse al WELL FEST 2026

La inscripción es gratuita y solo requiere 30 segundos. Una vez completados los datos personales en este formulario, llega la confirmación por mail y, 24 horas antes, el QR de ingreso.

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