Javier Milei inaugura una muestra de Manuel Belgrano en la Casa Rosada por La Noche de los Museos

El recorrido se diseñó con imágenes y documentos inéditos para recuperar el perfil intelectual, económico y militar del prócer. La propuesta se suma a una edición récord del encuentro porteño, que se realiza este sábado con más de 350 sedes culturales abiertas al público.

Javier Milei encabeza la inauguración de la muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei encabeza, desde las 18 de este sábado, la apertura de la exposición "Belgrano, la revolución de las ideas" en el Museo Casa Rosada, impulsada en el marco de La Noche de los Museos con el objetivo de destacar las dimensiones menos conocidas del prócer.

Crece la interna en el Gobierno entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

El acto se realiza en el Museo Casa Rosada, ubicado en Paseo Colón al 100, y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una vez concluida la presentación, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18, con entrada libre y gratuita.

La propuesta fue desarrollada por Diego Valenzuela, historiador, senador bonaerense e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, quien reunió imágenes y documentos inéditos para reconstruir la trayectoria del prócer. El eje estará puesto en su formación intelectual y en las ideas que defendió antes de la Revolución de Mayo.

La exhibición también abordará su paso a la actividad militar y su conducción del Ejército del Norte, una etapa decisiva de las guerras por la independencia, para reconstruir una biografía que exceda su papel como creador de la bandera e incorpore su participación en los debates políticos y económicos de su tiempo.

La apertura coincidirá con la 22ª edición de La Noche de los Museos, que tendrá más de 350 espacios culturales habilitados en la Ciudad entre las 19 de este sábado y las 2 del domingo. La agenda incluye exhibiciones, música en vivo, visitas guiadas y actividades para públicos de distintas edades, con entrada gratuita.

Javier Milei y su apuesta por convertir a la Argentina en un polo tecnológico

Dos días antes de la actividad en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei había expuesto ante empresarios su visión sobre el futuro productivo del país durante la Gala Anual de la Fundación Endeavor. Allí ratificó el objetivo oficial de transformar a la Argentina en un polo tecnológico y ampliar su inserción en los mercados internacionales.

En ese encuentro, el mandatario afirmó que los ministerios de Desregulación y de Capital Humano cumplen un papel central en su estrategia de crecimiento, y anticipó que el Gobierno pretende elevar el coeficiente de apertura de la economía argentina del 30% actual al 90% de cara a 2031.

Javier Milei afirmó que busca posicionar a la Argentina como un polo tecnológico en los próximos años. Imagen optimizada con IA

El Presidente también rechazó que los avances tecnológicos destruyan puestos de trabajo y afirmó que, por el contrario, la inteligencia artificial permite crear nuevas tareas y reducir costos. "Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad", advirtió, al mencionar el uso de asistentes digitales para programar, redactar contratos y analizar datos.