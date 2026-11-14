14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei inaugura una muestra de Manuel Belgrano en la Casa Rosada por La Noche de los Museos

El recorrido se diseñó con imágenes y documentos inéditos para recuperar el perfil intelectual, económico y militar del prócer. La propuesta se suma a una edición récord del encuentro porteño, que se realiza este sábado con más de 350 sedes culturales abiertas al público.

Por
Javier Milei encabeza la inauguración de la muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada.

Javier Milei encabeza la inauguración de la muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada.

Web

El presidente Javier Milei encabeza, desde las 18 de este sábado, la apertura de la exposición "Belgrano, la revolución de las ideas" en el Museo Casa Rosada, impulsada en el marco de La Noche de los Museos con el objetivo de destacar las dimensiones menos conocidas del prócer.

Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 
Te puede interesar:

Crece la interna en el Gobierno entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

El acto se realiza en el Museo Casa Rosada, ubicado en Paseo Colón al 100, y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una vez concluida la presentación, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18, con entrada libre y gratuita.

La propuesta fue desarrollada por Diego Valenzuela, historiador, senador bonaerense e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, quien reunió imágenes y documentos inéditos para reconstruir la trayectoria del prócer. El eje estará puesto en su formación intelectual y en las ideas que defendió antes de la Revolución de Mayo.

La exhibición también abordará su paso a la actividad militar y su conducción del Ejército del Norte, una etapa decisiva de las guerras por la independencia, para reconstruir una biografía que exceda su papel como creador de la bandera e incorpore su participación en los debates políticos y económicos de su tiempo.

La apertura coincidirá con la 22ª edición de La Noche de los Museos, que tendrá más de 350 espacios culturales habilitados en la Ciudad entre las 19 de este sábado y las 2 del domingo. La agenda incluye exhibiciones, música en vivo, visitas guiadas y actividades para públicos de distintas edades, con entrada gratuita.

Javier Milei y su apuesta por convertir a la Argentina en un polo tecnológico

Dos días antes de la actividad en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei había expuesto ante empresarios su visión sobre el futuro productivo del país durante la Gala Anual de la Fundación Endeavor. Allí ratificó el objetivo oficial de transformar a la Argentina en un polo tecnológico y ampliar su inserción en los mercados internacionales.

En ese encuentro, el mandatario afirmó que los ministerios de Desregulación y de Capital Humano cumplen un papel central en su estrategia de crecimiento, y anticipó que el Gobierno pretende elevar el coeficiente de apertura de la economía argentina del 30% actual al 90% de cara a 2031.

Javier Milei afirm&oacute; que busca posicionar a la Argentina como un polo tecnol&oacute;gico en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.

Javier Milei afirmó que busca posicionar a la Argentina como un polo tecnológico en los próximos años.

El Presidente también rechazó que los avances tecnológicos destruyan puestos de trabajo y afirmó que, por el contrario, la inteligencia artificial permite crear nuevas tareas y reducir costos. "Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad", advirtió, al mencionar el uso de asistentes digitales para programar, redactar contratos y analizar datos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Abascal y Milei, a principios de mes en Madrid.

Elecciones en España: Milei apoyó a Abascal y pidió "sacar a Pedro Sánchez del poder"

Javier Milei se comunicó con au par guaraní.

Milei le aseguró a Aliana que cuente con Argentina: "Tiene un socio, un aliado y un amigo"

El presidente Javier Milei.

Ante empresarios, Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

Bullrich se enfrenta con el Gobierno por las PASO y Discapacidad.

Todos contra todos: el Gobierno reabre sus internas en medio de las negociaciones para suspender las PASO

León XIV junto a Javier Milei. 

Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado"

Javier Milei compartió un video con imágenes de la visita de León XIV a la Argentina.

Milei difundió un video de despedida a León XIV: "Argentina, faro de luz de Occidente"

Rating Cero

La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino, fallecido en los últimos días.

Sentido homenaje de Los Palmeras en pleno show: el emotivo recuerdo a Marcos Camino en Cañuelas

L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.

Wanda Nara sigue tirando munición pesada: recordó su amor con L-Gante y lanzó una frase letal para Mauro Icardi

La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

Cande Tinelli reveló intimidades de su separación de Coti Sorokin y sorprendió con una confesión: "Lo revisé"

La reacción de Tini Stoessel al ver las fotos de los hijos de Rodrigo De Paul se volvió viral.

Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto

El primer ganador de Expedición Robinson: ¿qué fue de la vida de Sebastián Martino?

El primer ganador de Expedición Robinson: qué fue de la vida de Sebastián Martino

Conocé cómo es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casa.

Cómo es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabré y Rocío Pardo

últimas noticias

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

Boom de inversiones en San Juan: acumula más de u$s22.400 millones en proyectos privados

Hace 18 minutos
La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino, fallecido en los últimos días.

Sentido homenaje de Los Palmeras en pleno show: el emotivo recuerdo a Marcos Camino en Cañuelas

Hace 41 minutos
L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.

Wanda Nara sigue tirando munición pesada: recordó su amor con L-Gante y lanzó una frase letal para Mauro Icardi

Hace 46 minutos
Alrededor de 6.000 vuelos fueron cancelados.

EEUU aseguró que los vuelos quedarán normalizados este domingo: "Lo peor ya pasó"

Hace 1 hora
Javier Milei encabeza la inauguración de la muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada.

Milei inaugura una muestra de Belgrano en la Casa Rosada por La Noche de los Museos

Hace 1 hora