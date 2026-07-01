Quién es el streamer de 28 años que se ganó el corazón de Graciela Alfano La actriz no ocultó su atracción por el joven creador de contenido durante su visita al ciclo de streaming y sus palabras se viralizaron de inmediato. Agregar C5N en









Dejó en claro que su tipo ideal tiene menos de 50 años.

Graciela Alfano volvió a dar que hablar con una confesión que se viralizó rápidamente en las redes. Invitada al programa De Acá, conducido por Flor Ferrero en Aura Stream, la actriz de 73 años reconoció que el streamer argentino C0ker le resulta muy atractivo y lo dijo sin vueltas cuando le mostraron una fotografía del joven de 28 años.

"Sí, sí, me gusta. Además, está en edad, es la edad mía", afirmó entre risas, generando la reacción inmediata del resto de los presentes en el estudio. La frase, dicha con su habitual humor, recorrió las plataformas digitales en cuestión de horas y generó un debate sobre las preferencias sentimentales de la actriz.

La dinámica del programa consistía en mostrarle fotos de distintos influencers y creadores de contenido para conocer su opinión. Cuando apareció la imagen de C0ker, Alfano no tardó ni un segundo en pronunciarse. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del streaming argentino.

La actriz también aprovechó la oportunidad para explicar por qué desde hace años elige relacionarse con hombres más jóvenes que ella. "He tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre. Matías Alé, te adoro, pero parecés mi tío... entonces a mí no me quedan bien", contó con humor. Y fue más allá: "No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imaginate alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub 50 seguro".

Redes sociales Quién es C0ker, el streamer que conquistó a Graciela Alfano Mathias Vasile, conocido en el mundo digital como C0ker, es un creador de contenido argentino de 28 años que comenzó su carrera en Twitch y se define a sí mismo como una "suma de arte, estilo y humor", convencido de que "cualquier cosa puede llegar a ser contenido". Su personalidad y su estilo lo llevaron a ser considerado como una figura reconocida dentro del ecosistema del streaming local.

Forma parte de la comunidad La Planta Baja, junto a otros creadores como Capi y Zur Juan, un grupo que creció bajo la influencia de Coscu y que se consolidó como uno de los referentes del streaming argentino en los últimos años. Redes sociales Más allá de las pantallas, C0ker es un fnático del fútbol y el boxeo. En 2025 integró la Selección Argentina de Streamers que participó en el Mundial de Streamers en Malasia, y durante ese torneo su canal de Kick fue la transmisión oficial de los partidos del equipo nacional, lo que le dio una exposición inédita a nivel internacional. En lo personal, C0ker está en pareja con Juli Manzotti, también reconocida streamer argentina, lo que lleva la confesión de Graciela Alfano en un comentario que puede ser considerado como divertido e inofensivo, propio del estilo con el que la actriz aborda su soltería y sus preferencias a la hora de relacionarse.