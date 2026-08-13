Una expareja de Clemente Cancela lo destruyó en redes: "Flor de sorete, machirulo y resentido"

La conocida guionista no se guardó nada y arremetió contra el conductor de Perros de la Calle, con quien mantuvo una relación tiempo atrás.

Clemente Cancela fue duramente criticado por su ex Ludmila Gurchenko tras unas declaraciones que el periodista brindó durante una charla en el streaming de Mario Pergolini. En medio de la polémica que despertó la entrevista, la joven salió a destrozarlo en redes sociales: "Flor de sorete, machirulo y resentido".

Todo comenzó cuando Cancela recordó su experiencia al frente de Congo, el medio que creó años atrás y que finalmente cerró. Al hablar sobre aquella etapa, apuntó contra Futurock, encabezado por Julia Mengolini, y aseguró que, si bien en un principio los habían recibido de buena manera, con el tiempo comenzaron a tratarlos como una competencia.

Sus declaraciones se viralizaron en las redes sociales y provocaron la respuesta de Mengolini, dando inicio a un fuerte cruce público que también involucró a dos excompañeros de Congo y a una expareja del periodista.

La primera en responder a las declaraciones fue Mengolini, quien desconoció la pelea. "¿Qué te hicimos, Clemente Cancela? Te juro que no entiendo nada", comentó en el video que publicó Vorterix. Frente a esto, Clemente reaccionó con ironía: "Tenés muy frágil la memoria, Julia. Igual fue hace mucho tiempo, pero bueno, justo me acordé. A veces pasa. ¡Éxitos!".

Tras este ida y vuelta, dos compañeros más salieron al cruce y lo atacaron sin piedad. "Qué loco que mencione a Congo y no diga que todos nos fuimos porque es un garca. Tampoco se hace cargo de que él rompió el juguete y que siempre envidió a todo el mundo, desde Futurock hasta los ex Metro. Su relato malicioso y mentiroso. En fin, la hipocresía", escribió Mauro Wav desde su cuenta de X @nosoymauro.

Otro excompañero, Tomás Durriau, se expresó en la misma línea. "Muchos de los que nos fuimos lo hicimos en silencio por respeto a los oyentes y a una radio a la que amamos. No vengas a tirar cualquiera ahora que ya no existe nada de aquello y no andamos de buen humor", dejó plasmado en la red.

Estas críticas fueron el pie para que Ludmila Gurchenko, reconocida guionista y expareja de Cancela, apareciera en escena y recordara la relación que mantuvo con él.

La ex de Clemente Cancela lo criticó sin piedad

Ludmila, quien estaba furiosa, lanzó una catarata de tuits sin nombrar a nadie, pero un pequeño detalle dejó en evidencia que se trataba del locutor. "Hermoso cómo le están sacando la ficha a uno que es flor de sorete, resentido y tremendo machirulo. Que quiso ensuciarme cada vez que pudo, que dijo barbaridades de mí que podrían, en su momento, perjudicarme laboralmente. Que armó un relato que lo dejaba como un pobre pibe. Y salió a tirarme mierda. Yo jamás hablé. Porque soy una señora y tengo todos los códigos que a él le faltan. Pero a la larga se le iban a ver los hilos, como ahora. Y un poco estoy brindando, no te voy a mentir", escribió.

Luego dio detalles del vínculo que mantuvieron. "Mi relación con esta persona data de la prehistoria. Fue cuando tenía 20 años. Convivimos 3. Nos separamos, y se cortó ahí. Para mí, porque él se encargó de hacer comentarios horribles sobre mí cada vez que podía. Algunos íntimos. Otros directamente inventados. Pero todos en el mismo círculo de periodistas y/o productores donde yo también trabajaba. Pensé muchas veces en llamarlo y mandarlo a la mierda. Pero tampoco quería darle el gusto de creer que seguía ocupando algún lugar en mi vida. Así que hice como si nunca hubiera existido", contó.

Finalmente, concluyó: "Después llegaron los años del feminismo, las fotos con perritos rescatados, las consignas correctas, la sensibilidad de Instagram y el personaje del buen tipo. Supongo que siempre es más fácil curar la imagen pública que revisar algunas conductas privadas. Y ahora, que veo que muchos están hablando en público de su baja calidad de gente, doy fe que tienen razón. Al final el tiempo pone todo en su lugar. Y un consejo de la señora mayor: cuando alguien necesita seguir hablando de vos, una vez que esa historia se termina, el problema nunca fuiste vos".

Frente a las duras palabras de la guionista, un periodista preguntó: "¿CC?", y ella contestó: "LAMMMMM", dando a entender que se trataba de Clemente Cancela.