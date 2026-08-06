Diego Leuco respondió a los rumores de romance con Sofía Gonet: qué dijo

El periodista respondió con humor frente a la consulta sobre el supuesto affaire con la ex de Homero Pettinato.

Diego Leuco quedó en el centro de la escena luego de que lo vincularan sentimentalmente con Sofía Gonet. Al ser consultado por la prensa sobre las versiones de romance, el periodista tuvo un inesperado gesto que llamó la atención.

Apareció un video de Luck Ra de fiesta en Ibiza a días de su separación de La Joaqui: "Con dos chicas"

Todo comenzó en julio, cuando la modelo comenzó a frecuentar el programa de stream del periodista ya que se incorporó hace poco a ese canal. Al parecer, la química que tenían al aire se trasladó a la vida real, ya que tiempo después Ángel de Brito aseguró que ellos estaban empezando una relación.

Durante la mañana de este jueves, las cámaras de Bondi Live lo interceptaron mientras intentaba ingresar a los estudios de Kuarzo para grabar el primer programa de PH (Podemos Hablar) y Pepe Ochoa fue directo al hueso: "¿Estás con La Reini?", preguntó.

"No, no. Estamos laburando juntos, pero no, vínculo personal no tenemos", contestó Leuco, y agregó para no dejar lugar a dudas: "No hay ningún noviazgo".

Pese a la respuesta, el conductor quiso saber por qué la influencer afirmaba que estaban juntos. "Porque La Reini es muy crack y entiende perfecto cómo se juega y qué cosas decir. Es una genia, pero me parece que es más una cosa en broma que otra cosa", respondió entre risas. Antes de cerrar el móvil, le consultaron si le molestaba hablar sobre el tema: "No, para nada", respondió.

DIEGO LEUCO Y LA REINI ¿JUNTOS? Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/qRVP30K9BV

Los antecedentes de un posible vínculo entre Diego Leuco y La Reini

Días atrás, Diego Leuco ya se había referido a los rumores durante un programa de streaming, cuando uno de sus compañeros le consultó si, entre el trabajo y sus compromisos, tenía tiempo para el amor. En ese contexto, surgió el nombre de Sofía Gonet, conocida como La Reini.

"No, no, justo esa no. Pero sí, tengo tiempo. Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás. Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás", comenzó diciendo.

Luego, se refirió directamente a las versiones que lo vinculan con la influencer. "Vi que se subió mucho lo del shippeo con La Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés?", expresó.

Tal como lo había dicho Pepe Ochoa, La Reini le confirmó la relación a Yanina Latorre. "Es verdad, a mí me lo confirmó, no sé si seguirán pero sé que se estaban frecuentando", aseguró la conductora.