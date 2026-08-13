La inquietante decisión que tomó Nati Jota tras los rumores de romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez

Una inesperada confesión en vivo volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos y dejó una frase que no pasó inadvertida.

Mientras sigue el rumor sobre el romance de Sabri Cortez y Gastón Edul, Nati Jota se involucró en el tema.

La conductora Nati Jota protagonizó un picante momento con Gastón Edul en un programa de streaming luego de que el periodista negara de manera contundente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la ex Gran Hermano , Sabrina Cortez . En plena dinámica de preguntas, la conductora expuso una decisión que había tomado en redes sociales.

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“¿Sabés que estás fuera de mejores amigos? ¿Te diste cuenta?” , le lanzó Jota a Edul. El periodista respondió: “Sí, ya sé. Estoy fuera de mejores amigos” . La escena provocó risas y volvió a poner bajo la lupa la particular relación entre ambos.

En Olga, Edul había sido consultado por las versiones sobre Sabrina y fue tajante: “Es totalmente, fue totalmente falso. Yo estaba en Mallorca y después me enteré que ella estaba en Ibiza” . También explicó que buscó desmentir la información apenas tomó conocimiento.

La cercanía entre Jota y Edul, en tanto, tiene antecedentes. Tras la derrota del periodista en la Velada del Año 6 , ella le dedicó un mensaje de apoyo en Instagram: “Orgullosa de vos” , escribió, antes de cerrar con un contundente “te quiero” .

Las versiones sobre un supuesto romance comenzaron a circular a fines de julio, cuando Pepe Ochoa aseguró en LAM que Edul y la exparticipante de Gran Hermano estarían iniciando una relación y que incluso habrían compartido tiempo en España.

Sin embargo, Cortez negó públicamente cualquier vínculo sentimental. En un audio enviado al programa de streaming Todo lo contrario, de Telefe, afirmó: “No, no estoy con Edul, nada que ver. Yo estoy en Ibiza y él está en Mallorca, creo. Nada que ver”.

La influencer también fue más allá y sentenció: “La gente supone, pero es mentira, estoy en otra”. Además, explicó que su viaje a Ibiza estaba programado desde hacía tiempo y que atravesaba un duelo, por lo que buscaba “disfrutar y desconectar”.

Así, mientras Sabrina negó el romance y Edul calificó las versiones como falsas, el foco volvió a desplazarse hacia la relación entre el periodista y Nati Jota. La frase sobre los “mejores amigos” reavivó las especulaciones, aunque ninguno confirmó públicamente que exista un noviazgo entre ellos.