La noche de Graciela Alfano con Diego Maradona, Charly García y Joaquín Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde" La exmodelo dio detalles de una noche inolvidable con los tres famosos en el programa de Jorge Guinzburg, La Biblia y el Calefón, donde protagonizaron uno de los momentos televisivos más recordados de la década del 90.







Graciela Alfano recordó los mejores momentos de su carrera en C5N. C5N

La actriz Graciela Alfano recordó la anécdota en el programa La Biblia y el Calefón, con la conducción de Jorge Guinzburg, donde estaban Diego Maradona, Charly García y Joaquín Sabina.

En ese momento, la exvedette jugó a ser la Sharon Stone, tal como se la vio en Bajos Instiintos, y se la vio cruzando las piernas mientras la interrogaban, mientras estaba rodeada por los famosos: "Los tres me querían levantar".

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, la mediática aseguró que "los tres me querían levantar" y que "con Sabina empecé a bailar". En un momento del programa, Alfano se paró para darle un piquito al Diez, luego de que asegurara que las mujeres argentinas no tenían comparación.

Al final del mítico ciclo, Guinzburg los invito a cenar a su casa y Alfano confesó que llegó de nuevo a su casa bien entrado el día siguiente. "A la noche las pasamos todos juntos ahí en el living. Fuimos a cenar, a desayunar, el mediodía, y llegué a mi casa al otro día a las 4 de la tarde".