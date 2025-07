Graciela Alfano revivió un viejo rumor sobre su romance con un artista internacional: "Híper narcisista"

La exmodelo Graciela Alfano respondió a una publicación donde la acusan de haber sido pareja de Julio Iglesias, en momentos en que el español estaba casado. La supuesta tercera en discordia en el matrimonio del cantante aseguró: "Yo no lo conocí, nunca fui a un recital, a mí no me enamoraba nada. El perfil, esa gente hiper narcisista".