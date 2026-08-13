Diego Leuco confesó el extraño pedido que le hicieron en un acto sexual: "Me chupás el..." El conductor descolocó a todos los presentes al recordar un insólito momento de su intimidad. Agregar C5N en









El conductor de Luzu reveló el extraño pedido que le realizaron.

Durante la primera emisión de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar, Diego Leuco se convirtió en el gran protagonista del envío. El periodista y conductor de La Peña de Morfi formó parte del grupo de invitados y repasó distintos pasajes de su vida personal. En un momento de la noche, la figura del canal de streaming Luzu TV descolocó a todos en el estudio al revelar una insólita experiencia íntima que le tocó atravesar con una expareja en la cama.

Mientras el debate giraba en torno a su soltería y luego de desmentir un supuesto romance con Sofía "La Reini" Gonet, el comunicador sorprendió al relatar la particular exigencia de una mujer durante la intimidad. “¿Me chupás el ojo?, Me dijo”, expuso sin tapujos el conductor ante la mirada atónita de Andy Kusnetzoff y los demás famosos presentes en la velada del sábado.

Redes sociales Frente al asombro generalizado del piso, el periodista profundizó sobre cómo se desencadenó la extraña situación en pleno acto: “Estaba ella abajo y yo arriba. Situación sexual ya ocurriendo. Me dice, "¿te puedo pedir algo?". Yo, obviamente, como me gustaba mucho esa persona, le dije que sí, que lo que quiera. Y me pide que le chupe el ojo”, rememoró con tono divertido sobre aquella inesperada solicitud.

Para cerrar la anécdota, Leuco detalló cuál fue su reacción al intentar complacer a su compañera en ese momento tan particular. “Y yo le pregunté, de mil amores, yo lo que vos me pidas, pero decime cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? He contado esto y he visto famosos han contado que les gusta. De hecho, hay una persona que lo ha hecho público”, concluyó el presentador mientras las mujeres del ciclo no ocultaban sus gestos de impresión.

Qué dijo Diego Leuco sobre los rumores de romance con Sofía Gonet Hace una semana, la complicidad en pantalla entre Diego Leuco y Sofía "La Reini" Gonet en Luzu TV desencadenó una ola de especulaciones y expectativas en el entorno virtual. La química diaria entre ambos despertó el entusiasmo de sus seguidores por ver nacer una pareja, y la versión cobró aún más fuerza tras unas ambiguas declaraciones de la influencer en una charla con Yanina Latorre. Ante el revuelo generado por ese gesto, el periodista decidió romper el silencio para aclarar cuál era la verdadera naturaleza del vínculo.

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet. En una comunicación telefónica con El Ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live conducido por Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santi Riva Roy, el comunicador desmintió categóricamente el supuesto amorío. Al ser indagado de manera directa sobre su presente sentimental con su compañera de trabajo, Leuco no dejó lugar a especulaciones sobre la situación: “No, no. Estamos laburando juntos, pero no, vínculo personal no tenemos”, sentenció con firmeza para desactivar la versión. Al ser consultado sobre las llamativas insinuaciones de la joven que encendieron la polémica, el conductor salió a respaldarla y contextualizó sus dichos dentro del juego mediático. “La Reini es muy crack y entiende perfecto cómo se juega. Es una genia, pero me parece que es más una cosa en broma que otra cosa”, afirmó sin ocultar su admiración profesional. Además, remarcó que no existió enojo alguno de su parte ante la trascendencia que cobró la broma en los medios de comunicación. Para dar por finalizado el tema, el periodista anticipó que esa misma jornada acudiría al programa de Yanina Latorre para dejar en claro la situación de forma pública. En paralelo, días atrás la propia creadora de contenido se había encargado de desmarcarse de cualquier compromiso amoroso formal al detallar en sus redes sociales sus salidas casuales y afirmar que practicaba el celibato, descartando de plano las intenciones de ponerse de novia en el corto plazo.