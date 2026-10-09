Quién es "El Sodero", el hombre con el que se encontró Sofi Martínez mientras se especula con su regreso con Leuco La periodista viajó para cubrir un clásico y se mostró rumbo al estadio en el auto de un viejo conocido. Agregar C5N en









Sofri Martínez y "El Sodero" se conocieron en una trasmisión sobre el clásico cordobés de fútbol entre Belgrano y Talleres.

Sofi Martínez se reencontró con "El Sodero" cordobés que la había cautivado varios meses atrás, en pleno acercamiento con Diego Leuco. El cruce ocurrió en la puerta del aeropuerto de Córdoba, adonde la periodista viajó para cubrir en su canal de YouTube el clásico entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Él la encaró apenas la vio y ella lo recibió con un grito: "Noooooo", exclamó. Algunos dudan de que el encuentro haya sido casual. El joven explicó su presencia con la típica picardía cordobesa. "Supe que volvías a Córdoba y dije 'tengo que venir a verla'", le dijo.

Cuando ella le preguntó cómo estaba, él contestó que algo nervioso por el clásico, y esa respuesta le picó un poco a la periodista. "Ah... por el clásico", reaccionó, como esperando algo más. Él lo notó y corrigió enseguida. "Me quedaron cosas para decirte y vine", agregó. Después, le pidió que la acercara a la cancha de Talleres, porque no tenía tiempo de ir con la gente de Belgrano. "Yo no tengo drama, te dejo cerca", aceptó él, y se fueron juntos.

Redes sociales Quién es Federico Pobluchenco, el hombre con el que Sofi Martínez mostró mucha onda Federico Pobluchenco es un repartidor de soda cordobés y fanático de Belgrano. El primer cruce ocurrió en el estacionamiento del estadio de Alberdi, antes del anterior clásico entre Belgrano y Talleres. Lo que empezó como una nota de color terminó en un ida y vuelta lleno de química, con el tema "Me enamoré", de Agrupación Marilyn, sonando de fondo. La propia periodista compartió el video en TikTok y en YouTube, y los usuarios destacaron la simpatía del cordobés.

La historia siguió por la noche, cuando Sofi Martínez contó que había recibido un mensaje directo de Federico. Lo leyó ante la cámara. "Hola, soy Fede, hablamos antes del partido. No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día", decía. También hizo referencia al aburrido resultado y prometió que el próximo clásico sería mejor. Muchos pidieron una segunda parte de la historia, para saber cómo continuó el intercambio, en donde no faltó folklore futbolero y humor cordobés.