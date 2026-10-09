IR A
IR A

Quién es "El Sodero", el hombre con el que se encontró Sofi Martínez mientras se especula con su regreso con Leuco

La periodista viajó para cubrir un clásico y se mostró rumbo al estadio en el auto de un viejo conocido.

Sofri Martínez y El Sodero se conocieron en una trasmisión sobre el clásico cordobés de fútbol entre Belgrano y Talleres.

Sofri Martínez y "El Sodero" se conocieron en una trasmisión sobre el clásico cordobés de fútbol entre Belgrano y Talleres.

Sofi Martínez se reencontró con "El Sodero" cordobés que la había cautivado varios meses atrás, en pleno acercamiento con Diego Leuco. El cruce ocurrió en la puerta del aeropuerto de Córdoba, adonde la periodista viajó para cubrir en su canal de YouTube el clásico entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Una disputa entre dos figuras de los medios llamó la atención.
Te puede interesar:

La inesperada guerra entre dos actrices argentinas conocidas por la temporada de verano: "Ella la primereó"

Él la encaró apenas la vio y ella lo recibió con un grito: "Noooooo", exclamó. Algunos dudan de que el encuentro haya sido casual. El joven explicó su presencia con la típica picardía cordobesa. "Supe que volvías a Córdoba y dije 'tengo que venir a verla'", le dijo.

Cuando ella le preguntó cómo estaba, él contestó que algo nervioso por el clásico, y esa respuesta le picó un poco a la periodista. "Ah... por el clásico", reaccionó, como esperando algo más. Él lo notó y corrigió enseguida. "Me quedaron cosas para decirte y vine", agregó. Después, le pidió que la acercara a la cancha de Talleres, porque no tenía tiempo de ir con la gente de Belgrano. "Yo no tengo drama, te dejo cerca", aceptó él, y se fueron juntos.

Quién es Federico Pobluchenco, el hombre con el que Sofi Martínez mostró mucha onda

Federico Pobluchenco es un repartidor de soda cordobés y fanático de Belgrano. El primer cruce ocurrió en el estacionamiento del estadio de Alberdi, antes del anterior clásico entre Belgrano y Talleres. Lo que empezó como una nota de color terminó en un ida y vuelta lleno de química, con el tema "Me enamoré", de Agrupación Marilyn, sonando de fondo. La propia periodista compartió el video en TikTok y en YouTube, y los usuarios destacaron la simpatía del cordobés.

La historia siguió por la noche, cuando Sofi Martínez contó que había recibido un mensaje directo de Federico. Lo leyó ante la cámara. "Hola, soy Fede, hablamos antes del partido. No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día", decía. También hizo referencia al aburrido resultado y prometió que el próximo clásico sería mejor. Muchos pidieron una segunda parte de la historia, para saber cómo continuó el intercambio, en donde no faltó folklore futbolero y humor cordobés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La señal de aire pronto tendrá un nuevo envío en su programación.

Expectativa por el programa que comenzará pronto en Telefe: todo lo que se sabe

Sofi Martínez se mostró con mucha onda con otro hombre mientras se la vincula con Diego Leuco.

Mientras se la vincula con Diego Leuco, Sofi Martínez fue captada con mucha onda con otro hombre

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.

Bombazo: una figura de la TV se postuló para estar con Luck Ra tras su separación con La Joaqui

Su propuesta fue elegida como la mejor presentación de la semana.

Tensión y preocupación: Rocío Robles se quebró en vivo por lo que pasó en MasterChef

La artista y el jugador de fútbol se casarán a fin de año.

Revelaron el millonario costo que tendrá la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: se filtraron todos los lujos

El humorista volvió a tener un desliz al aire.

Darío Barassi metió la pata con la novia de un participante en pleno programa: "Estuve pésimo"

últimas noticias

El mensaje del actor sobre la triste situación ocurrida en el país vecino.

La reacción de Benjamín Vicuña tras el impactante aluvión que sacudió a Chile

Hace 10 minutos
Varias actividades son completamente gratuitas.

Qué se puede hacer el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires

Hace 21 minutos
El peligroso uso de la IA para modificar imágenes de adolescentes.

El peligroso uso de la IA en las escuelas: ¿Por qué los adolescentes "desnudan" a sus compañeras?

Hace 22 minutos
play
Leuco se fue un tiempo de Luzu TV.

La emotiva despedida de Diego Leuco: "Te vamos a extrañar"

Hace 40 minutos
¿Qué pasó en La Peña de Morfi?

Inesperado cambio en la conducción de un éxito de Telefe: qué figura lo reemplaza

Hace 49 minutos