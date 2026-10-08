La grabaron: el nuevo gesto de Sofía Martínez con Diego Leuco que aumenta los rumores de reconciliación

Una escena inesperada durante una transmisión de Telefe no pasó inadvertida y volvió a poner el foco en el vínculo entre los periodistas.

Los periodistas Sofía Martínez y Diego Leuco volvieron a quedar en el centro de los rumores de reconciliación después de protagonizar un llamativo momento durante la cobertura de Telefe de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Estadio Monumental .

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Los periodistas, que fueron pareja y se separaron en 2023, aparecieron conversando muy cerca y distendidos frente a las cámaras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la mirada de Sofi Martínez hacia Diego Leuco, que despertó nuevas especulaciones sobre su relación.

La periodista Marina Calabró analizó las imágenes difundidas en PY y lanzó una frase que alimentó las versiones de un posible acercamiento: “Mirá cómo lo mira. Le mira la boca” . La escena estuvo acompañada por música romántica incorporada por la producción.

El episodio se suma a otros encuentros recientes de la expareja. En agosto de 2026, ambos compartieron una charla, risas y un abrazo durante un evento deportivo en Vicente López . También trascendieron versiones sobre una despedida con un supuesto beso en la boca en un aeropuerto, aunque ese dato no fue confirmado por los protagonistas.

Hasta hoy, Sofía Martínez y Diego Leuco no confirmaron una reconciliación. No obstante, sus reiterados encuentros públicos y las muestras de complicidad mantienen abiertas las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad amorosa.

Leuco y Sofi Martínez juntos desde el campo de juego #LaDespedidaDeLeo con @reichmartin y @benitosdr10 por #StreamsTelefe en https://t.co/cYpLOAHlFT https://t.co/fKDDIz5GMi — Streams Telefe (@streamstelefe) October 6, 2026

Cómo fue la relación entre Sofía Martínez y Diego Leuco

La historia de amor entre Sofía Martínez y Diego Leuco comenzó después de conocerse trabajando en El Trece. Ella integraba el equipo de Guido Kaczka y él participaba del programa de Mariana Fabbiani. La periodista recordó el momento en que comenzó a sentirse atraída: “A mí este pibe me gusta”.

La pareja inició su romance en 2022 y llegó a convivir, compartir viajes y acompañarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, en octubre de 2023 confirmaron una crisis y dejaron de vivir juntos. En aquel momento, Leuco explicó: “Nos amamos mucho”, aunque reconoció las dificultades para sostener el vínculo.

Tiempo después, Sofi Martínez profundizó sobre los motivos de la ruptura y habló de un “destiempo” emocional. En una entrevista publicada en junio de 2026, confesó: “A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, al recordar la dolorosa decisión de terminar la relación.

La periodista también reveló que, después de distintas idas y vueltas, ambos decidieron cerrar definitivamente aquella etapa mediante un intercambio de correos electrónicos. “Creo que no estamos listos para ser amigos”, aseguró entonces, aunque reconoció que extrañaba el apoyo profesional que recibía de su expareja.

Pese a esas declaraciones, los reencuentros de 2026 volvieron a despertar expectativas. En septiembre, Martínez habló públicamente sobre la posibilidad de volver con Leuco, mientras que las imágenes difundidas esta semana reavivaron los rumores. Por ahora, la reconciliación sigue siendo una versión sin confirmación oficial.

Un dato importante de las declaraciones más recientes: el 26 de septiembre, en PH: Podemos Hablar, Sofía respondió “no, ahora mismo no” cuando le preguntaron si volvería con Diego. También aclaró: “Creo que no sería el momento para volver ahora”.