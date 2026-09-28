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Quién es el nuevo novio de Juana Tinelli: es empresario y lo presentó en redes

La hija del reconocido conductor televisivo dejó atrás viejos escándalos sentimentales y apostó otra vez al amor.

La hija del reconocido conductor presentó a su pareja.

La hija del reconocido conductor presentó a su pareja.

Juana Tinelli blanqueó en forma oficial su romance con Junior Hernández y causó un enorme revuelo en las plataformas digitales. La hija del famoso conductor eligió una fecha sumamente especial para mostrar las primeras postales junto al empresario tras meses de hermetismo. Esta esperada presentación social sirvió para dar vuelta la página definitivamente luego de los ruidosos episodios del pasado vividos junto a su expareja, Bautista Cuiña.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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La modelo recurrió a sus historias para dedicarle un emotivo mensaje de felicitaciones al agasajado en el día de su natalicio. La influencer acompañó la dedicatoria romántica con una galería de imágenes donde se los percibe muy unidos y consolidados: "Feliz cumpleaños mi chuno, te elijo todos los días". Las románticas postales confirmaron que la relación atraviesa su mejor momento lejos del ruido mediático.

La panelista Fernanda Iglesias había anticipado los detalles de este vínculo sentimental tras entablar una charla directa con la propia protagonista. La periodista de espectáculos detalló las fechas de inicio de este romance e incluyó un dato desconocido sobre la convivencia de la pareja: "Me lo dijo la propia Juanita, que están saliendo desde mayo. Incluso estuvieron conviviendo en Nordelta y hace un tiempo dejaron la casa porque alquilaban".

La joven creadora de contenidos decidió apostar de lleno al sentimiento y no oculta su felicidad frente a sus millones de seguidores. Tras haber dejado atrás momentos de mucha tensión mediática por conflictos en el ambiente nocturno, la integrante de la familia Tinelli transita un gran presente afectivo. De esta forma, la heredera del famoso animador reafirmó su excelente etapa personal junto al joven hombre de negocios.

Quién es el nuevo novio de Juana Tinelli

Junior Hernández se convirtió en el centro de todas las miradas tras confirmarse su relación sentimental con Juana Tinelli. A sus 20 años, el joven conquistó a la modelo tras entablar un vínculo que fue creciendo de manera gradual con el correr de los meses. La cercanía entre ambos no fue casualidad, ya que el comerciante pertenece al círculo íntimo de la mejor amiga de la influencer, lo que facilitó los primeros encuentros informales.

El flamante compañero sentimental de la mediática es un emprendedor dedicado al rubro de food trucks en Tigre. Además de gestionar estos espacios culinarios al aire libre, el joven de 20 años decidió expandir sus horizontes comerciales hacia el sector de la nutrición deportiva. Siguiendo los pasos de otras figuras del medio como Lola Latorre, el muchacho encabeza el desarrollo de una línea de bebidas con electrolitos.

La hija de Marcelo dejó atrás las turbulencias de sus viejas historias de amor para refugiarse en la compañía de este trabajador de la gastronomía. La pareja logró consolidar su historia lejos de las cámaras antes de hacer el anuncio público en redes. Con proyectos comerciales en constante crecimiento y un entorno social compartido, la joven modelo y el gastronómico viven con entusiasmo esta etapa de romance pleno.

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