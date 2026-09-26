Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

A varias semanas de su separación de La Joaqui , Luck Ra rompió el silencio y volvió a quedar en medio de la escena. Durante una charla con el influencer Coscu, el cantante se animó a responder a las versiones que aseguraban que habría tenido encuentros con hombres a cambio de cigarrillos, un rumor que generó especulaciones sobre su sexualidad.

"Se habló de que sos gay, ¿qué onda? ¿Te gusta?", le preguntó el streamer. Sin vueltas, el cordobés respondió: "Sí...Todavía no experimenté, pero uno nunca sabe". Con esta respuesta, dejó abierta la posibilidad de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. "Independiente de quién me guste, sea hombre o mujer, muy tranca", agregó.

Fue Yanina Latorre quien había instalado la versión de que LuckRa besó hombres a cambio de cigarrillos durante una fiesta en Ibiza. "Luck Ra estuvo en Ibiza con amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas", relató en Sálvese Quien Pueda.

En ese sentido, agregó otro dato más explosivo: "En un after se metió a un baño con un pibe, también lo encontraron con dos chicas en un cuarto". Y también aseveró: "Una de las chicas me mandó una foto con él después de estar en la cama".

Las palabras de la conductora abrieron interrogantes sobre la vida privada del músico y generaron fuerte repercusión, ya que hasta el momento él no había hablado públicamente sobre su orientación sexual. En medio del revuelo, el cuartetero se lo tomó con humor y publicó una foto junto a un cartel ubicado al costado de una ruta que decía: "Puchos por besos".

Captura: redes sociales

Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui

Luck Ra habló sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK durante una entrevista y reconoció que la situación le generó dolor, especialmente por la relación de amistad que había mantenido con el músico antes de que comenzara su vínculo con su expareja. "Me tiemblan las manos", advirtió sobre la situación que vive hoy.

En diálogo con Yanina Latorre en SQP, consultado de manera directa sobre si consideraba a Tiago un traidor, el cantante cordobés admitió que todavía le cuesta hablar del tema frente a las cámaras. "No sé cómo decirlo, sí que me tiemblan las manos, te soy sincero, pero sí", respondió antes de reconocer que la situación todavía lo afecta.

Luck Ra diferenció el lugar que ocupa cada uno en su mirada actual y aseguró que mantiene un fuerte aprecio por La Joaqui, aunque ya no siente lo mismo por quien fuera su amigo. "Ella es 100% libre de hacer lo que quiera. Por ahí sí tengo que duelar ahora lo otro", señaló durante la entrevista.

El artista también recordó cómo era su vínculo con Tiago antes de que iniciara su relación con La Joaqui. "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos algo juntos, pasábamos paseando, todo. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", afirmó al responder sobre la cercanía que tenían.

Pese al dolor que reconoció por la situación, el cantante evitó profundizar sobre sus sentimientos hacia la nueva pareja y eligió cerrar el tema con un deseo para ambos. "Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices. Eso es lo único que puedo decir", expresó antes de finalizar la entrevista.