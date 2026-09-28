Operativo Cóndor: a 60 años de la gesta en Malvinas, las banderas vuelven al centro de la polémica

En la madrugada del 28 de septiembre de 1966, 18 jóvenes secuestraron un avión para tomar el archipiélago e izar allí el pabellón argentino, en un desafío a una dictadura y a una potencia extranjera. Seis décadas más tarde, el episodio vuelve a la discusión pública.

A 60 años del Operativo Cóndor, una de las acciones más audaces en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, las banderas que flamearon en el archipiélago en 1966 vuelven a quedar envueltas en la discusión pública . En plena escalada de tensiones diplomáticas entre el Gobierno y el Reino Unido , el reciente retiro de estas insignias históricas de sus lugares de exhibición encendió reclamos y controversias que devuelven a la escena a aquellos 18 jóvenes que desafiaron a un régimen y a una potencia extranjera.

En la madrugada del 28 de septiembre de 1966 , un DC-4 de Aerolíneas Argentinas despegó de Aeroparque rumbo a Río Gallegos y Ushuaia. A bordo viajaban dieciocho jóvenes, diecisiete hombres y una mujer, que no pensaban llegar a ese destino .

El país llevaba tres meses bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, el peronismo seguía proscripto y la cuestión Malvinas ganaba lugar en la agenda pública . En ese clima, Dardo Cabo , periodista de 25 años, hijo de un dirigente metalúrgico y referente de la resistencia peronista, imaginó una jugada con el doble objetivo de reclamar la soberanía sobre las islas y dar un golpe propagandístico contra el régimen.

Cabo y Alejandro Giovenco entraron a la cabina y le ordenaron al comandante, Ernesto Fernández García, poner rumbo a Malvinas . El piloto creyó que era una broma: nunca se había secuestrado un avión en la Argentina. Entre los pasajeros viajaba Héctor Ricardo García , director del diario Crónica , a quien Cabo había avisado para que tuviera la primicia.

El avión aterrizó en la pista de carreras de la entonces Puerto Stanley. Los jóvenes desplegaron siete banderas argentinas en distintos puntos del lugar y cantaron el Himno . Cabo y su pareja, María Cristina Verrier , fueron a la residencia del gobernador, pero Cosmo Haskard estaba en Londres y su reemplazante, Les Gleadell, les ordenó que se fueran. Por radio, el comando informó: "Operación Cóndor cumplida" . Rebautizaron al lugar como Puerto Rivero , en homenaje al gaucho que se alzó contra los ingleses en 1833.

Todo duró unas 36 horas. Tras una negociación mediada por un sacerdote, los jóvenes se rindieron y fueron devueltos al continente. La Justicia los procesó por privación ilegal de la libertad y tenencia de armas, porque el secuestro aéreo todavía no estaba tipificado como delito. Quince quedaron libres a los nueve meses; Cabo, Giovenco y Juan Carlos Rodríguez, por sus antecedentes, pasaron tres años presos. El gobierno militar había calificado la acción de excusa para facciosos, pero buena parte de la sociedad la miró con simpatía.

Héctor Ricardo García, director del diario Crónica, iba a bordo del avión secuestrado y conducido a las Islas Malvinas. Crónica

Las banderas tuvieron su propio destino. Un tribunal ordenó devolvérselas a Cabo. Verrier, con quien él se casó en la cárcel, las guardó en su casa durante más de cuarenta años y en 2012 se las entregó a la presidenta Cristina Kirchner. Después se exhibieron en la Casa Rosada, el Congreso y el Museo Malvinas de la ex-ESMA.

Más tarde, Cabo se sumó a Montoneros. En 1977 fue asesinado por la dictadura, igual que Aldo Ramírez, otro integrante del Cóndor. Poco después, la guerra de 1982 acaparó la memoria colectiva sobre Malvinas y dejó al operativo en segundo plano, pero a seis décadas todavía sigue siendo una imagen ambigua que oscila entre una gesta patriótica y un anticipo la violencia de los setenta. Y su legado continúa siendo materia de discusión.

Sesenta años después, las banderas vuelven a ser noticia

El aniversario llega acompañado por una polémica. Excombatientes de Malvinas y referentes vinculados al operativo denunciaron que el Gobierno retiró del Museo Malvinas, en la ex-ESMA, una de las siete banderas que flamearon en 1966. Fuentes de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, atribuyeron la medida a tareas de conservación y restauración.

A días de los 60 años del Operativo Cóndor, fue retirada del @MuseoMalvinas una de las banderas llevadas a las islas en 1966. Los jóvenes que protagonizaron aquella acción son parte de nuestra historia. Una bandera que flameó en Malvinas es memoria, soberanía e identidad. pic.twitter.com/xWIXrNYANJ — Edgardo Esteban (@EstebanEdgardo) September 23, 2026

No es el primer caso. En febrero de 2025 se había retirado la que se exhibía en el Patio Malvinas de la Casa Rosada. El entonces vocero, Manuel Adorni, explicó en su momento que fue trasladada por su deterioro. Sin embargo, desde la oposición sostienen que nunca se informó su paradero, y un grupo de 27 diputados, encabezados por Eduardo Valdés, presentó un proyecto para exigir formalmente su restitución.