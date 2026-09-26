Escándalo entre Brian Sarmiento y Danelik: aseguran que él la engañó y se terminó la relación La historia de ambos comenzó dentro del reality más famoso. En las últimas horas, comenzaron a circular rumores sobre una ruptura definitiva. Agregar C5N en









¿Qué pasó? Rumores de infidelidad y separación.

La historia de amor entre Brian Sarmiento y Danelik, que nació dentro de la casa de Gran Hermano 2026, atraviesa uno de sus momentos más críticos.

El periodista Matías González fue quien encendió los rumores. Tras varias especulaciones y versiones que comenzaron a circular desde el entorno de la pareja, aseguró: "Ya no están más juntos. Por lo que me contaron, habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado".

Desde hace semanas ya se hablaba de ciertas tensiones entre ambos, especialmente después de que comenzaran a convivir tras su salida del reality. A esto se sumó un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores: dejaron de seguirse en las redes sociales.

Captura de pantalla: redes sociales Lo cierto es que no es la primera vez que una versión de infidelidad rodea a la pareja, que comenzó su relación en Gran Hermano. Meses atrás, Catalina Gorostidi sorprendió al revelar que había estado con Brian y aseguró que el encuentro ocurrió cuando él todavía estaba en pareja con Danelik. "Le puso los cuernos conmigo cuando él salió de la casa", afirmó.

Del amor en Gran Hermano a la convivencia: cómo avanzó la relación entre Danelik y Brian Sarmiento Pese a las versiones cruzadas, la noticia sorprende por la rapidez con la que había avanzado la relación. Brian y Danelik se conocieron durante su estadía en Gran Hermano Generación Dorada y, tras abandonar la casa, decidieron seguir con el vínculo. Tres meses después, tomaron la decisión de mudarse juntos.

Captura de pantalla: redes sociales Fue la influencer tucumana quien compartió la noticia con gran entusiasmo: "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad, no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él". En aquella oportunidad también contó lo fuerte que se volvió el vínculo tras abandonar la casa. "Y aquí en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad, este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", aseguró.