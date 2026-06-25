La tajante decisión de Marcelo Tinelli con Juana tras el escándalo con su ex novio: está muy enojado

El presentador enfrenta una fuerte polémica familiar tras la denuncia que hizo su hija, mientras él cubre el Mundial 2026 en Estados Unidos.

El conductor Marcelo Tinelli quedó nuevamente en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera una supuesta decisión relacionada con su hija Juana Tinelli , tras el escándalo protagonizado con su expareja Bautista Cuiña . Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, emitido por eltrece, el conductor estaría atravesando un fuerte enojo por la situación familiar que se generó después de la denuncia por un presunto episodio de violencia de género .

Bombazo: quién es la influencer que habría robado el corazón de Marcelo Tinelli en el Mundial 2026

El conflicto comenzó semanas atrás, cuando Juana Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por un episodio ocurrido en un boliche de Costanera Norte , donde según su declaración habría recibido un golpe en el rostro durante una discusión. La situación generó una fuerte repercusión pública, con intervención policial y una investigación en curso para determinar qué ocurrió aquella noche.

En medio de la polémica, la propia Moria Casán expresó su respaldo hacia la joven en pantalla y destacó la decisión de Juana de hablar públicamente sobre lo sucedido. “La banco” , fue una de las frases que quedaron instaladas durante el debate televisivo, mientras el caso sumaba nuevos capítulos y exponía tensiones dentro del círculo familiar de los Tinelli.

De acuerdo con la información difundida por Méndez, Marcelo Tinelli habría tomado una medida drástica: supuestamente habría decidido “bajar” a Juana del viaje al Mundial 2026 , donde actualmente se encuentra realizando cobertura periodística. Además, el periodista aseguró que el conductor estaría molesto con Paula Robles , madre de Juana, por cuestiones vinculadas a la crianza de su hija. Esta versión generó impacto dentro del mundo del espectáculo y abrió nuevas discusiones sobre la exposición mediática de la familia.

Mientras el escándalo familiar continúa generando titulares, Marcelo Tinelli también quedó relacionado con una nueva figura que llamó la atención durante su estadía en el Mundial 2026. Se trata de Abru Losardo , una joven influencer, emprendedora y personalidad vinculada al mundo digital, quien comenzó a aparecer en conversaciones televisivas por la cercanía que habría tenido con el conductor durante algunos eventos deportivos.

Según contó el periodista Pablo Layús en el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, Tinelli "habría mostrado interés" en las publicaciones de la joven mediante frecuentes interacciones en redes sociales. El dato que despertó rumores fue la presencia de ambos en el partido entre Argentina y Austria, donde fueron vistos muy cerca durante la jornada mundialista. La situación generó especulaciones dentro del ambiente de la televisión argentina.

Losardo construyó su perfil público combinando diferentes actividades: se presenta como emprendedora, participa en proyectos de networking, promociona marcas y también está vinculada al negocio inmobiliario. Sus redes muestran viajes internacionales y una imagen asociada al estilo de vida, con destinos como Miami, Nueva York, Francia, Brasil, Uruguay, Tulum y otros lugares del mundo.

Una de las historias de Abru Losardo al apoyar a la Selección Argentina en pleno Mundial.

El periodista explicó que algunos allegados señalan que "podría existir una relación de amistad", mientras que otros interpretan que la cantidad de interacciones entre ambos alimenta la posibilidad de un vínculo más cercano. Por ahora, no existe una confirmación oficial por parte de Marcelo Tinelli ni de Abru Losardo, aunque la situación ya comenzó a ocupar espacio en programas de espectáculos.

Además del mundo inmobiliario, la joven también participa en emprendimientos comerciales vinculados a productos tecnológicos y propuestas sociales destinadas a conectar personas en eventos privados. Su perfil empresarial llamó la atención porque coincide con intereses de Tinelli relacionados con inversiones, propiedades y nuevos proyectos personales.