Bombazo: quién es la influencer que habría robado el corazón de Marcelo Tinelli en el Mundial 2026 Los llamativos movimientos en redes del conductor durante su estadía en Estados Unidos desataron fuertes sospechas sobre un inesperado romance. Agregar C5N en









Una creadora de contenido habría conquistado al conductor.

Marcelo Tinelli se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo de la cobertura del Mundial 2026, pero todas las miradas se desviaron hacia su actividad en las redes sociales durante sus momentos de descanso. En las últimas horas, trascendió que el histórico conductor televisivo viene dedicando especial atención al perfil de Instagram de Abril Losardo.

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo. Redes Sociales El llamativo comportamiento del empresario no pasó desapercibido para el periodismo de espectáculos. En Primicias Ya, el panelista Pablo Layús expuso que el animador está sumamente compenetrado en la tarea de reaccionar con "corazoncitos" a los posteos de la creadora de contenido. Para sumar más suspicacia al asunto, se conoció el dato de que ambos compartieron una ubicación muy cercana en las tribunas durante el reciente encuentro disputado entre las selecciones de Argentina y Austria.

Frente a este escenario, las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en crecer con fuerza en la televisión local. “¿Por qué Tinelli le pone un ‘like’ a las publicaciones de esta joven? Algunos me dicen que es más amiga del hijo, pero no me dicen que no puede no haber nada entre ellos”, sentenció Layús desde la redacción del ciclo emitido por la pantalla de América TV.

De esta manera, el entorno del conductor se debate entre quienes minimizan el vínculo catalogándolo como una simple amistad familiar y quienes aseguran que nació el amor en territorio norteamericano.

Quién es Abru Losardo, la influencer con la que vincularon a Marcelo Tinelli En el marco de los fuertes rumores que lo asocian al famoso conductor, el periodista Layús aportó nuevos detalles sobre el estilo de vida de la joven. Al analizar su actividad virtual, el panelista destacó que la emprendedora tiene un perfil “de joven viajada”, algo que queda en evidencia al observar sus múltiples publicaciones en destinos internacionales exclusivos. Entre las postales de sus redes se destacan recorridos por las playas de Brasil, Uruguay y Tulum, así como estadías en Francia, Miami, Nueva York y Houston.

Más allá de su faceta como creadora de contenido, la joven desarrolla una importante actividad en el mercado de los bienes raíces de lujo. Layús detalló que se dedica de lleno a la venta de propiedades bajo el formato de “real estate”, una profesión que incluso la lleva a trasladarse con frecuencia a destinos como Dubai. Respecto a este punto, en el programa de América TV deslizaron una hipótesis sobre el acercamiento entre ambos: “Allí tal vez tiene emprendimientos inmobiliarios y esté buscando alguna inversión por parte de Tinelli, que tenía puesta en venta algunas de sus propiedades”. Por último, sus negocios en Buenos Aires abarcan otros sectores muy instalados en el ámbito local. En sus perfiles, Losardo promociona un comercio dedicado a la venta de celulares de alta gama que cuenta con un local físico ubicado en el barrio porteño de Palermo. En sintonía con su rol empresarial, también lidera una firma abocada a la creación de comunidades de networking, cuyo propósito es facilitar que las personas se conozcan mediante eventos mensuales organizados en bares y boliches de Capital Federal.