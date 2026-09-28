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MasterChef le dio una alegría a Telefe: la buena noticia que recibió en la previa al inicio de una nueva temporada

Un suceso novedoso sacudió al canal de las tres pelotas. La nueva temporada arranca este lunes con nueva conducción y un jurado que incorpora a una figura muy conocida por el público.

MasterChef Celebrity ya genera expectativa antes de su regreso al prime time.

MasterChef Celebrity ya genera expectativa antes de su regreso al prime time.

Telefe recibió una señal positiva en la previa al estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El domingo, Pasapalabra emitió un especial dedicado al reality culinario y logró picos de más de 7 puntos de rating en una noche históricamente tranquila para la televisión abierta, superando con comodidad al resto de los canales competidores.

El reality vuelve a estrenarse el canal abierto.
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El programa de Iván de Pineda contó con la participación de Verónica Lozano, Ian Lucas como último ganador del reality, Mica Viciconte como campeona de una edición anterior, Maru Botana como nueva integrante del jurado, y Lola Latorre y Cachete Sierra, los dos nuevos hosts del react del programa para Streams Telefe.

El resultado fue una de las mejores métricas del domingo en la televisión y confirmó que el arrastre de MasterChef Celebrity ya genera expectativa antes de su regreso al prime time. Que un especial temático en un domingo de rating flojo haya logrado esos números habla del peso que mantiene el formato en la audiencia de Telefe.

Pasapalabra, que en el último tiempo había disputado el prime time de lunes a viernes enfrentando a Otro Día Perdido, regresa ahora a los fines de semana, donde puede funcionar sin la presión de esa competencia directa.

Todo lo que hay que saber sobre el inicio de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity estrena su nueva temporada este lunes a las 22.15 por la pantalla de Telefe, con Wanda Nara al frente de la conducción. Así lo confirmó la cuenta oficial del programa en Instagram con un mensaje destinado a participantes y espectadores. "Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de MasterChef Celebrity", publicaron desde las redes del ciclo.

La edición llega con una modificación importante en el jurado. Donato de Santis decidió no continuar formando parte del formato y su lugar será ocupado por Maru Botana. Damián Betular y Germán Martitegui continúan en sus respectivos puestos, completando así la terna de evaluadores que tendrá a cargo el análisis de los platos de los 24 participantes.

El plantel de famosos que se pondrá el delantal incluye figuras del espectá

culo, el periodismo, la música y el deporte. Los participantes confirmados son Alejandro Lerner, Campi, Josefina China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

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