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La reacción de Rodrigo De Paul después del encuentro entre Tini Stoessel y Lali Espósito

El mensaje del futbolista dejó al descubierto los verdaderos sentimientos que atraviesan su intimidad amorosa.

El futbolista hizo un comentario tras la aparición de las artistas.

El futbolista hizo un comentario tras la aparición de las artistas.

El sorpresivo y esperado encuentro en el escenario entre Tini Stoessel y Lali Espósito durante el multitudinario recital en el Estadio Monumental de River revolucionó por completo el ámbito del espectáculo nacional. El hecho, muy comentado en redes, obtuvo una reacción especial para la cantante de La Triple T: la de su futuro esposo, Rodrigo De Paul.

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 
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Tras este evento histórico que sepultó antiguos rumores de rivalidad, la cantante realizó una emotiva catarsis en sus redes sociales, evidenciando su nueva y renovada etapa personal.

En este contexto, su pareja no dudó en manifestarle un firme apoyo incondicional. “Qué orgullo poder acompañarte, brillás siempre. Te merecés todo. Te amo mucho".

Este mensaje ratifica el acompañamiento del futbolista en un período de profundos cambios, donde la artista busca consolidar su independencia y tomar las riendas de su propia vida.

El comentario de De Paul a Tini.

El comentario de De Paul a Tini.

Asimismo, la cantante había expresado recientemente su afecto hacia los hijos del jugador durante un show en Bogotá, afirmando ante todo el público: “Me hacen bien. Los quiero”.

La reflexión de Tini Stoessel tras compartir escenario con Lali Espósito

Luego de interpretar el clásico de Madonna y culminar la noche con un beso, la intérprete compartió imágenes del hito y citó a su colega: “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

La artista profundizó sobre su crecimiento personal y el momento exacto en el que lograron materializar esta histórica colaboración. En este sentido, sentenció con total firmeza a través de sus redes sociales: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”.

Además, destacó el arduo proceso humano y artístico previo a la imponente actuación frente a miles de espectadores en el estadio Monumental. “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, aseguró la reconocida estrella musical.

En su dedicatoria, dejó en claro la profunda admiración que siente hacia la trayectoria y la fuerte personalidad de su compañera. “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”, confesó.

El posteo de Tini.

El posteo de Tini.

Finalmente, extendió su agradecimiento por la generosidad recibida y le dedicó efusivas palabras a Marilina Bertoldi, protagonista del cierre del espectáculo. “¡¡Dios mío, qué bestia!! Un honor haberte conocido, qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”, concluyó la artista visiblemente conmovida.

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