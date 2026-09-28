Crisis de empleo: acampe, cuadras de fila y más de 300 currículums por un puesto de trabajo en Guernica

Durante julio hubo una caída del 2,9% de la actividad y se agranda la crisis económica en el país, donde cada vez más argentinos se están quedando sin trabajo, pese a que el presidente Javier Milei negara que la economía vaya a entrar en recesión. “Esperábamos gente, pero se nos fue totalmente de las manos: es impresionante la cantidad que vino”, indicó el encargado del lugar.

Cientos de personas realizaron un acampe que terminó en cuadras de fila por un puesto de trabajo en un mayorista que abrió una nueva sucursal en Guernica, en medio de la crisis de empleo y la recesión que el propio presidente Javier Milei relativiza y niega .

Recientemente el banco estadounidense JP Morgan advirtió que en el tercer trimestre habrá una recesión en el país , mientras que también disminuyó sus expectativas de crecimiento en el año. La actualización ocurrió después de que la actividad cayera un 2,9% en julio en comparación con junio.

En esa línea, el jefe de Estado negó que la Argentina esté en recesión y sostuvo que “lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”. Además, aseguró que durante su Gobierno “se crearon más de 500.000 puestos de trabajo” y que “los salarios reales vienen subiendo hace cinco meses”.

Sin embargo, la realidad que viven los ciudadanos es completamente diferente ya que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de existir 28.262 empleadores registrados, mientras que en el mismo período se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales.

En ese contexto, en Guernica un mayorista lanzó una convocatoria para varios puestos de trabajo y la necesidad de un empleo formal se hizo sentir. El proceso fue anunciado para este lunes 28 de septiembre, pero los vecinos del barrio ya habían comenzado con el acampe el domingo a las 17.

“Ya tenemos un mayorista en la zona, pero con mucho esfuerzo se decidió abrir una sucursal y están buscando varios puestos de trabajo. No tenemos bien la cifra de números de empleados que vamos a contratar porque es empezar de cero, pero la convocatoria se nos fue un poco de las manos”, explicó el encargado del lugar, Sebastián, en diálogo con C5N y reconoció: “Esperábamos gente, pero es impresionante la cantidad de gente que vino de todos los lugares aledaños. Se desbordó”.

Según detallaron, recibieron alrededor de 300 currículums, pero hay aproximadamente tres cuadras de filas de personas con la esperanza de conseguir un empleo formal. “Esto es un orgullo porque es una empresa familiar y desde ayer a las cinco de la tarde que está haciendo cola la gente”, indicó la dueña del mayorista e indicó: “Ojalá le pudiéramos dar trabajo a mucha gente”.

“La idea es recibir a todos los que hicieron el sacrificio para estar acá”, sostuvo haciendo referencia a que no habrá una hora de cierre para acercarse a dejar su CV. De igual modo, aclaró que “como está la situación ahora el único requisito que se requiere es que tengan ganas de trabajar”.

Largas filas para un puesto de trabajo: el deseo de las personas de conseguir un empleo

En medio de la crisis económica del país, miles de personas sueñan con tener un empleo en blanco para poder llegar a fin de mes. En Guernica, un mayorista hizo una convocatoria para abrir una sucursal y cientos de personas se acercaron a dejar su CV.

“Estuve un año y medio vendiendo chipá, pero ahora decidí que quería buscar un trabajo en blanco”, explicó un vecino con C5N, quien llegó a las 6:30 de la mañana y tenía una espera de más de dos horas en la fila.

Por otra parte, otro hombre que logró dejar el currículum contó que llegó al mismo horario y que estaba “a la vuelta, pero ahora que salgo veo la necesidad es grande”. “Yo siempre trabajé en Capital, pero ojalá se dé esto que también es mucho más cerca, vivo a 10 cuadras. Yo trabaja de limpieza, pero era un trabajo temporario. Tengo 51 años y hace rato que estoy dejando CV en todos lados, pero con este Gobierno ya no se puede estar en ningún lado”, sostuvo David.