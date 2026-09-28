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El conmovedor mensaje de Cris Morena a 16 años de la muerte de Romina Yan: "En cada canción que suene cantarás"

La actriz falleció a los 36 años luego de haberse descompensado a la salida del gimnasio. Era madre de tres hijos, uno de ellos hoy también es actor.

El conmovedor posteo de Cris Morena en recuerdo a Romina Yan: Siempre juntas

El conmovedor posteo de Cris Morena en recuerdo a Romina Yan: "Siempre juntas, hijita amada".

Cris Morena recordó a su hija a 16 años de la muerte de Romina Yan y, en sus redes sociales, escribió un sentido mensaje que conmocionó a todos los cibernautas.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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La actriz, de por entonces 36 años, falleció el 28 de septiembre del año 2010 después que se descompensara a la salida del gimnasio y pese a que fue trasladaron al Hospital Central en la localidad de San Isidro, no lograron reanimarla y se confirmó su deceso a las 17:20 de la tarde.

A través de un posteo donde no eligió una foto de las dos, sino de mariposas, flores y paisajes, la cazatalentos le dedicó unas tiernas palabras a su única hija mujer, producto de su matrimonio con Gustavo Yankelevich. “En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás”, se lee en la imagen y escribió en el epígrafe del posteo y agregó conmoviendo a todos: “Siempre juntas, hijita amada”.

Además, en la segunda imagen se ve un mantra junto al signo del infinito donde agregó la frase que siempre solía usar la propia actriz: “Somos lo que soñamos”.

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El recuerdo de Cris Morena en el cumpleaños número 52 de Romina Yan

El pasado 5 de septiembre, Romina Yan hubiera cumplido 52 años y Cris Morena la recordó con un emotivo video de las distintas etapas de la actriz: “Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…”.

La productora compartió en sus redes un carrusel con fotos y collages que repasan la historia personal y profesional de la hija que tuvo con el reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich, y que trascendió en el espectáculo como la protagonista de Chiquititas, entre otras ficciones exitosas.

Una de las frases más conmovedoras es la que nombra a la hija de Yan: “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo… ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí”.

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