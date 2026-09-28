El conmovedor mensaje de Cris Morena a 16 años de la muerte de Romina Yan: "En cada canción que suene cantarás" La actriz falleció a los 36 años luego de haberse descompensado a la salida del gimnasio. Era madre de tres hijos, uno de ellos hoy también es actor. Agregar C5N en









El conmovedor posteo de Cris Morena en recuerdo a Romina Yan: "Siempre juntas, hijita amada".

Cris Morena recordó a su hija a 16 años de la muerte de Romina Yan y, en sus redes sociales, escribió un sentido mensaje que conmocionó a todos los cibernautas.

La actriz, de por entonces 36 años, falleció el 28 de septiembre del año 2010 después que se descompensara a la salida del gimnasio y pese a que fue trasladaron al Hospital Central en la localidad de San Isidro, no lograron reanimarla y se confirmó su deceso a las 17:20 de la tarde.

A través de un posteo donde no eligió una foto de las dos, sino de mariposas, flores y paisajes, la cazatalentos le dedicó unas tiernas palabras a su única hija mujer, producto de su matrimonio con Gustavo Yankelevich. “En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás”, se lee en la imagen y escribió en el epígrafe del posteo y agregó conmoviendo a todos: “Siempre juntas, hijita amada”.

Además, en la segunda imagen se ve un mantra junto al signo del infinito donde agregó la frase que siempre solía usar la propia actriz: “Somos lo que soñamos”.

View this post on Instagram El recuerdo de Cris Morena en el cumpleaños número 52 de Romina Yan El pasado 5 de septiembre, Romina Yan hubiera cumplido 52 años y Cris Morena la recordó con un emotivo video de las distintas etapas de la actriz: “Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…”.